Ho sabies? La tradició del Radio Taiso japonès

Uns infants practicant el Radio Taiso japonès (Getty images)

El Radio Taiso és una pràctica d’exercicis de gimnàstica matinal originària del Japó que combina moviments suaus amb la música. Aquesta tradició, que es remunta a la dècada de 1920, ha esdevingut una part fonamental de la vida quotidiana per a milions de persones al país nipó. Va ser introduït per primera vegada el 1928 per l’empresa d’assegurances de vida Nippon Life, inspirant-se en programes similars dels Estats Units.

L’objectiu inicial era promoure la salut i el benestar físic entre la població general, especialment entre els treballadors. Amb el temps, aquesta pràctica es va popularitzar a tot el país i es va convertir en una rutina diària a escoles, empreses i comunitats. El Radio Taiso es compon de sèries d’exercicis breus que duren entre tres i cinc minuts, acompanyats per una música rítmica i instruccions de veu que es transmeten per ràdio o televisió. Els moviments són senzills i accessibles per a persones de totes les edats i condicions físiques.

Els exercicis solen incloure estiraments, flexions, torsions i moviments coordinats per a millorar la flexibilitat, la circulació sanguínia i la força muscular. Hi ha dues versions principals del Radio Taiso:

Radio Taiso Daiichi : una sèrie bàsica per a tot el cos, adequada per a tothom.

: una sèrie bàsica per a tot el cos, adequada per a tothom. Radio Taiso Daini: una sèrie més avançada, orientada a l’enfortiment muscular.

A més dels beneficis físics, el Radio Taiso fomenta la disciplina, la comunitat i l’esperit de col·laboració. És habitual veure grups de persones reunides als parcs, escoles o empreses seguint la rutina matinal, creant així un sentit de pertinença i cohesió social.

Aquesta pràctica també ha demostrat ser beneficiosa per a la salut mental, ja que ajuda a alleujar l’estrès i millorar l’estat d’ànim. El fet que sigui una activitat col·lectiva reforça els vincles socials, especialment entre la gent gran.