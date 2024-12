Ho sabies? La perillositat del subway surfing

Una estació de metro (Getty images)

El subway surfing, o “surfejar al metro”, és una pràctica temerària que consisteix en agafar-se a la part externa d’un tren o metro en moviment, generalment en sostres o entre els vagons, mentre aquest està en marxa. Tot i que pot semblar una activitat excitant i plena d’adrenalina, aquesta pràctica suposa un risc extrem per a la vida de qui la fa i per a la seguretat dels altres passatgers i el personal del tren.

El subway surfing es va començar a popularitzar en ciutats amb grans sistemes de metro, com Nova York o Berlín, on joves buscaven la manera d’obtenir reconeixement a les xarxes socials a través de vídeos i fotos de les seves aventures perilloses. Amb la popularització de les xarxes com TikTok i Instagram, aquesta pràctica s’ha anat expandint, fent que més joves arreu del món es vegin atrets per la idea de “surfejar” un tren per a guanyar seguidors o aprovar el desafiament d’algun repte viral. La pràctica de subway surfing comporta riscos extremadament greus, que inclouen des de caigudes fatals fins a accidents amb els equips elèctrics del tren. Alguns dels riscos més comuns són:

Caigudes mortals: L’alta velocitat dels trens fa que qualsevol error o pèrdua de l’equilibri sigui fatal. Una caiguda mentre es fa subway surfing pot causar ferides greus o, fins i tot, la mort.



Electrocució: Moltes xarxes de metro utilitzen sistemes elèctrics d’alt voltatge per a alimentar els trens. Això fa que un contacte accidental amb el cablejat o altres components pugui causar una descàrrega elèctrica mortal.



Impactes amb túnels o estructures: A moltes línies de metro, el tren passa per túnels o llocs amb espais limitats. En aquestes condicions, els que fan subway surfing poden topar fàcilment amb el sostre del túnel o altres estructures que passen prop del tren.

La pràctica de subway surfing no només és perillosa, sinó també il·legal en la majoria de ciutats. Les autoritats de transport i policials treballen per identificar i sancionar els infractors amb multes considerables, o fins i tot penes de presó en alguns casos. Això s’implementa amb l’objectiu de dissuadir aquestes pràctiques i protegir la seguretat del sistema de transport i dels passatgers. Per a combatre el subway surfing, les autoritats han començat a implementar diverses mesures de seguretat, com ara l’augment de la vigilància a les estacions de metro, la col·locació de senyals de seguretat i el bloqueig d’accés a zones vulnerables del tren. També s’estan duent a terme campanyes de conscienciació dirigides als joves per a destacar els perills d’aquesta pràctica.