Del canal Playing Covers For Friends al YouTube

El “Naufragant per la xarxa” d’aquesta setmana va dedicat a la música i, més concretament a l’instrument de la guitarra. Remenant pel YouTube ha aparegut un vídeo en el qual centenars de persones, proveïdes de les seves guitarres, interpreten la coneguda cançó Have You Ever Seen the Rain.

Aquesta ja mítica peça va ser creada per John Fogerty, líder de la famosa banda de rock and roll Creedence Clearwater Revival. És el guitarra principal i compositor i està classificat a la posició 40 de la llista dels 100 millors guitarristes de tots els temps, segons la revista Rolling Stone’s l’any 2003.

El vídeo correspon al Guitar Meeting celebrat a Romania el 15 de setembre de 2023. Es tracta d’un festival anual que reuneix la comunitat de guitarristes de tot aquell país i també de fora de les fronteres. Centenars d’entusiastes de la guitarra de totes les edats i nivells d’habilitat toquen junts al mateix temps un conjunt d’almenys 15 cançons de folk-rock, les quals aprenen per endavant.





Del canal Playing Covers For Friends al YouTube