Grigols seguirà tenint presència al Principat

Les ministres, Helena Mas i Conxita Marsol, en la seva compareixença (Consell General)

Davant notari, Grifols ha adquirit les accions d’Andorra Desenvolupament i Innovació del projecte del laboratori P3 a Ordino. Això suposa el retorn de 200.000 mil euros i del terreny del prat de la Farga a mans del Govern. També significa que queda definitivament anul·lat el pacte de socis. Amb tot, la farmacèutica continuarà operant a Andorra.

De fet, ha presentat una demanda d’inversió estrangera. “L’important és que Grifols ha dit que es vol quedar, que vol seguir sent una societat andorrana”, ha celebrat la ministra d’Economia. Conxita Marsol, juntament amb la titular de Salut, Helena Mas, ha comparegut al Consell General per a explicar tot el periple del projecte amb la farmacèutica catalana.

Davant les crítiques de l’oposició de poca previsió, les ministres han replicat que s’elaborarà un pla estratègic. Un pla que s’ha de presentar passat festes, amb una visió de com desenvolupar el sector de la innovació i les noves tecnologies. Han avançat que ja hi ha empreses i emprenedors que s’han fixat en Andorra. Gent a la qual cal garantir un entorn acollidor i “subvencions, com fan la resta de països perquè aquesta mena d’empreses s’hi instal·lin”. Ajuts econòmics que aniran en funció de com es tanqui el projecte de pressupost.