Grandvalira ha tornat a situar-se entre les destinacions de neu de referència durant les vacances de Nadal. Del 21 de desembre al 6 de gener, l’estació andorrana ha rebut una mitjana de 19.279 esquiadors diaris al llarg de 17 dies que sumen un total de 327.747, una xifra excel·lent que incrementa en gairebé un 20% la de la temporada 2018-2019.

El dia de més afluència al Domini de la Neu ha estat el 29 de desembre amb 28.227 esquiadors, tot i que en quatre dies més s’han superat les 25.000 visites: el 30 de desembre (27.700), el 3 de gener (27.102), el 28 de desembre (26.639) i el 2 de gener (25.471). L’origen dels esquiadors que s’han desplaçat a Grandvalira durant les festes ha estat principalment de destinacions de proximitat com Catalunya, Madrid, València i el sud de França, però també s’ha registrat un augment en el nombre d’usuaris d’altres destinacions més llunyanes com Regne Unit o Rússia.

Els equips d’explotació han realitzat una intensa tasca durant les festes de Nadal per tal de mantenir les pistes en les millors condicions possibles, davant la falta de precipitacions en forma de neu. Paral·lelament, també ho han fet els equips de canons amb la producció de neu durant llargs períodes que han permès mantenir unes cotes d’entre 30 i 70 centímetres de neu.

Així doncs, Grandvalira ha resolt de manera més que satisfactòria el període de vacances de Nadal, obrint de manera progressiva fins fregar els 200 kilòmetres de domini esquiables, els 14 enllaços entre sectors operatius i més de 130 pistes de les 139 amb què compta l’estació més gran del sud d’Europa.

El director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño ha valorat el balanç de les festes de Nadals com molt satisfactori: “Hem tingut unes xifres d’afluència superiors a l’hivern passat, fet que demostra que Grandvalira es una garantia per als esquiadors i una destinació de neu de primera línia. Cal destacar la gran tasca dels equips de terreny per mantenir la neu en bones condicions i en general de tot el personal de l’estació, que han pogut garantir als visitants passar unes bones festes. Les dates festives també han afavorit per assolir una de les millors xifres dels darrers anys en visites durant el Nadal”.

Vacances per a tots els públics

Al llarg de les més de dues setmanes de Nadal, Grandvalira ha desplegat un programa d’activitats complet destinades a tots els públics. D’una banda, els més petits han tornat a ser els grans protagonistes d’aquests dies amb l’arribada del Pare Noel o les baixades de torxes per a Cap d’Any També per al 5 de gener, coincidint amb l’arribada de Ses Majestats els Reis que, un any més, han visitat l’estació. D’altra banda, els esquiadors també han pogut celebrar l’any nou en diferents restaurants de l’estació convertint un cop més el domini en un referent de la gastronomia.

L’Escola d’Esquí i Snowboard ha treballat a ple rendiment durant el període nadalenc així com l’oferta d’aventura amb les motos de neu i el múixing com a activitats més sol·licitades.

Així mateix, els tres snowparks de Grandvalira, l’Snowpark El Tarter, el Sunrise Xavi by Henrik Harlaut (sector Grau Roig) i el Sunset Park Peretol by Henryk Harlaut (sector Grau Roig) han anat obrint progressivament més mòduls i línies i han rebut molt bona acceptació i afluència dels freestylers durant les festes.

L’après-ski de Grandvalira, un dels principals atractius

L’après-ski de Grandvalira també ha estat un dels principals atractius pels esquiadors que han triat el domini per a passar-hi les seves vacances de Nadal. L’Abarset, al sector El Tarter, s’ha convertit un any més en un dels punts neuràlgics dels après-ski dels Pirineus amb actuacions de dj’s de renom dins el panorama de música electrònica com ara els DJ Viviana Casanova, Edu Imbernon o Mike Gannu, entre d’altres artistes de renom.

Imminent davallada de les temperatures Les previsions meteorològiques preveuen una davallada de les temperatures per als pròxims dies i algunes nevades lleugeres, que permetran l’activació dels canons de neu i els treball dels equips sobre el terreny per garantir les millor condicions de neu.