Google: sis recomanacions perquè la wifi de casa teva vagi encara millor

En l’últim any fem més vida a casa que mai: teletreballem, fem classe, veiem més pel·lícules o juguem a videojocs, etc. fins i tot fem exercici en línia al menjador. Això també significa que li estem demanant més a la nostra wifi. I quan no funciona bé, és una font terrible de molèsties i insatisfacció.

Per això, hem parlat amb Pushkar Sharma, cap de productes de connectivitat de Google Nest, i ens ha donat alguns bons consells perquè la teva wifi domèstica vagi encara millor.

1. Comprova que el teu router estigui actualitzat

Si el teu router actual té més de tres o quatre anys, verifica que sigui compatible amb el senyal wifi de 5 GHz. Alguns routers antics només admeten senyals de 2,4 GHz i això pot fer que els teus dispositius resultin molt més lents. És alguna cosa així com tenir un cotxe que no és prou ràpid per a conduir per autopista. L’ideal és tenir, com a mínim, un router amb un sistema 802.11ac, perquè pugui utilitzar també les freqüències de 5 GHz, que són com l’autopista alemanya del wifi, amb més carrils i límits de velocitat més alts.

2. Sempre, sempre, protegeix la teva xarxa amb una contrasenya

Sí, d’acord, tenir una xarxa “oberta” sense contrasenya és molt còmode perquè t’evites la molèstia de recordar una contrasenya complicada. Però, si no la protegeixes amb una contrasenya, qualsevol pot accedir al teu wifi, la teva xarxa, els teus dispositius i les teves dades. Fins i tot algú que passi amb cotxe pel teu carrer. Aquests accessos, com a mínim, alenteixen la teva xarxa. Tria una contrasenya segura, que sigui difícil d’endevinar, però que et resulti fàcil de recordar.

3. Crea una xarxa wifi independent per a convidats

Si tens fills a casa o reps moltes visites, segur que li has donat la contrasenya del teu wifi a molta gent. El millor en aquests casos és configurar una xarxa específica: és una segona xarxa que permet als teus convidats connectar-se i gaudir d’una bona experiència, sense afectar la seguretat i la privacitat dels teus propis dispositius.

4. Prioritza els teus dispositius i serveis

Hem observat un augment de persones en línia – per treballar, aprendre, comprar o jugar – i això significa que les xarxes estiguin cada vegada més congestionades, la qual cosa genera que internet vagi més lent i que les teves videotrucades es congelin. I si molts dispositius i serveis estan demandant amplada de banda alhora, aquest problema pot ser encara major.

Molts routers moderns poden informar-te sobre problemes en la teva xarxa i fins i tot permetre’t prioritzar un dispositiu en concret. A Nest, a més, et permeten seleccionar les teves activitats preferides – per exemple, videoconferències o jocs – perquè aquestes tinguin preferència en la xarxa de la teva llar.

5. Col·loca el router en un punt central de casa teva

El senyal wifi és més feble com més lluny estàs del router. Si tens el router al costat de la porta del carrer, segurament els vídeos trigaran bastant a carregar-se quan usis un dispositiu en un dormitori retirat. En la mesura que sigui possible, col·loca el router en un lloc cèntric de la casa. Per descomptat, això dependrà d’on t’hagi posat la connexió el teu proveïdor d’internet. I, si no t’importa que el router estigui a la vista, posa’l en un espai obert. Si és possible, evita amagar-lo en una prestatgeria o en una còmoda. Notaràs que el senyal wifi és molt millor.

6. Si a casa teva hi ha zones amb mala cobertura…

Et pot interessar crear una xarxa en malla. Google Wifi i Nest Wifi són sistemes en malla, que poden estar formats per un grup de routers (punts wifi) que es comuniquen entre si i formen una única xarxa que cobreix perfectament un espai ampli. La potència d’una xarxa d’aquest tipus varia en funció d’aspectes com ara la grandària de l’habitatge i el proveïdor de serveis d’internet, però la idea és que aquest sistema proporciona una bona cobertura constant a tots els dispositius connectats a tota la casa. En el meu cas, m’ha servit per a tenir una bona wifi fins i tot al jardí. Ideal per als mesos d’estiu!

Per Tecnonews