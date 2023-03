Gina del Rio guanya a Dobbiaco i acaba segona a la Copa d’Europa júnior

Del Rio, guanyadora dels 10km patinadors en clàssic (FAE)

Les Finals de la Copa d’Europa d’esquí de fons de Dobbiaco (Itàlia) s’han tancat aquest diumenge amb la victòria de Gina del Rio a l’última cita de 10km persecució en clàssic. L’andorrana, amb el triomf, ha sumat els punts per a certificar la seva segona posició final a la competició europea júnior. Quim Grioche, a la cursa masculina, ha acabat 44è.

L’andorrana s’ha imposat amb un temps total de 56.37,6. Segona ha estat la suïssa Marina Kaelin, a la qual la Gina ha batut a l’sprint. Tercera ha finalitzat la italiana Iris de Martin Pinter a 39,0 segons.

Ha estat una cursa molt bona per part de la Gina, que sortia amb 15 segons de retard respecte a la primera i ha realitzat un inici bastant fort, esquiant molt bé. Als tres quilòmetres ha agafat a la suïssa Marina Kaelin que anava al capdavant i després han fet tota la cursa juntes, amb les dues italianes, Iris de Martin i Nadine Laurent, per darrera però sempre mantenint-les a una bona distància. A la part final, la Gina ha estat molt forta i ha pogut guanyar a l’sprint a Kaelin.





Subcampions d’Europa

Amb la victòria d’aquest diumenge, Gina del Rio ha aconseguit mantenir la segona posició de la general de la Copa d’Europa júnior. L’andorrana ha finalitzat el circuit europeu amb 922 punts. La guanyadora ha estat la suïssa Kaelin, amb 1022 punts, mentre que tercera i tancant el podi ha acabat la italiana De Martin amb 772.





Quim Grioche, 44è

A la cursa masculina, Quim Grioche ha finalitzat 44è a 6.13,6 del guanyador, que ha estat el suís Niclas Steiger. L’andorrà ha tancat aquest miniTour amb bones sensacions en les curses de distància.

Xabier del Val, entrenador: “Estem molt contents, perquè el resultat ja és boníssim, però a més la ‘performance’ de la Gina ha sigut molt bona. En un mes hi ha hagut una progressió molt notable en clàssic. Estem molt contents per acabar mantenint el segon lloc en la general, però, sobretot, d’acabar la temporada guanyant una Copa d’Europa i a més a un miniTour, on has de ser bo en skating, en clàssic, i això demostra que Gina està a un nivell molt alt en totes les disciplines i que té una regularitat increïble. Ella està molt, molt contenta, estem molt satisfets”.