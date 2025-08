Planificada la pretemporada del BC Andorra

Imatge del partit Laguna Tenerife – BC Andorra de la temporada passada (captura de TV)

El BC Andorra del tècnic, Joan Plaza, compta els dies per a tornar a la feina i engegar un nou curs, el primer amb l’entrenador barceloní des de l’inici. L’equip trigarà un mes a jugar, ja que primer haurà de passar les proves mèdiques a partir del 18 d’agost i començarà els entrenaments el dia 21. El primer compromís serà fora de casa, a Sant Julià de Vilatorta, el 5 de setembre, contra el BAXI Manresa.

D’aquí, l’equip anirà al Pas de la Casa on disputarà un partit de màxima exigència, el 8 de setembre, contra el París Basketball, conjunt d’Eurolliga. Pocs dies després, el 13 serà el torn del Tenerife, a Escaldes-Engordany. Seran dos amistosos per a posar-se a punt per a la lliga Catalana que s’obrirà el 17, a Tarragona, contra el Barça i, l’endemà, contra la Penya.

Finalment, el 26 de setembre el BC Andorra jugarà el darrer partit a casa, contra el BAXI Manresa, en el Trofeu d’Andorra la Vella en el darrer amistós abans de l’estrena en lliga, la primera setmana d’octubre. Ho ha publicat aquest dilluns AndorraDifusió.