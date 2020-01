Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) segueix avançant cap a la producció i subministrament d’energies renovables i respectuoses amb el medi ambient. Aquest dimarts, Albert Moles, director general de FEDA, i Javier Uriarte, president d’Endesa Energia, han signat un acord en el qual la companyia espanyola es compromet a què un 30% de l’energia que subministri a Andorra, portarà rere seu el segell que assegura que és d’origen renovable. El conveni entrarà en vigor a partir de l’1 de gener del 2021, per un període de deu anys i amb un preu tancat. En aquest sentit, Moles ha assenyalat que aquest últim fet “garantirà estabilitat a la companyia i evitarà possibles riscos”, afegint que “els clients finals podran apreciar un millor funcionament del servei en els anys vinents”.

Uriarte ha explicat que el sector energètic es troba en període de transició, i per això aquest contracte “s’adapta als objectius que FEDA planteja vers la reducció de CO2”, que en aquest cas “és un dels pilars bàsics dels canvis als quals les empreses energètiques s’estan adaptant”. Tant Moles com Uriarte han coincidit en la bona predisposició de les dues parts per discutir les clàusules del contracte, assegurant que les dues parts “estan obertes” en els pròxims anys a signar nous acords en un camp tan ampli com és el del sector d’energies renovables. Moles ha recordat que “fa més de vint anys que FEDA i Endesa estableixen relacions”.

D’altra banda, el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, han rebut a Uriarte al Govern abans de la signatura del conveni. Un acte on també hi ha estat present Moles i diverses personalitats en representació de les dues companyies. Espot ha aprofitat la trobada per felicitar les dues parts per aquesta iniciativa i donar la benvinguda a Andorra a l’empresa espanyola.