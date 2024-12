Estudien la possible implantació d’una planta de biometanització per a la gestió de la matèria orgànica

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal (arxiu / SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació per a la realització d’un estudi que analitzarà en detall la viabilitat tècnica-econòmica-ambiental d’una possible instal·lació d’una planta de biometanització. El projecte té l’objectiu de continuar millorant la gestió dels residus i fomentar l’economia circular, ja que es podria utilitzar l’energia produïda a aquesta central per a alimentar les centrals de cogeneració de FEDA, així com impulsar la gestió de la matèria orgànica. El concurs públic ha estat adjudicat a l’empresa Recuperación de Energía per un import total de 60.121,99 euros.

Cal recordar que la Llei d’economia circular (LEC) i el Pla nacional de residus – Horitzó 2035 (PNR) estableixen com un dels objectius bàsics augmentar els percentatges de preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus. En aquest sentit, i segons l’anàlisi duta a terme en el PNR, una de les fraccions claus per a assolir els objectius de reciclatge és la gestió de la fracció orgànica.

Actualment, la recollida d’aquesta fracció, i d’acord amb el objectius de l’anterior PNR, és d’un 10% del potencial de generació estimat i s’exporta per a fer compostatge. El present estudi té per objectiu analitzar la viabilitat de la implantació d’una planta de biometanitació per a la gestió de la matèria orgànica, recollida selectivament, i d’altres biorresidus que es puguin tractar en aquesta planta, la qual cosa permetrà al Govern prendre una decisió sobre la viabilitat de la construcció d’aquesta instal·lació.