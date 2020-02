Espot i Filloy inauguren l'oficina de l'habitatge

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, han inaugurat aquest dimarts l’Oficina de l’Habitatge, ubicada a l’edifici de Casa Motxilla on hi havia les dependències del Servei de Política Lingüística, a la Placeta Sant Esteve d’Andorra la Vella. L’objectiu d’aquest nou servei és oferir a la ciutadania informació, orientació i resoldre dubtes sobre aspectes relacionats amb l’habitatge, esdevenint un referent en aquesta matèria.

Espot ha explicat que el servei disposa d’un professional del ministeri especialitzat i amb una àmplia formació en habitatge per atendre presencialment les consultes i que alhora també té la potestat, si fos necessari, de derivar a altres canals de l’Administració per dubtes més específics.

Precisament, Víctor Filloy ha posat en relleu que l’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 8 hores a 15.30 hores, així mateix s’ha habilitat l’adreça de correu electrònic habitatge@govern.ad i el telèfon de contacte +376 727133. “Volem acompanyar la ciutadania en aquest neguit”, ha afirmat el ministre.

En aquest sentit, el cap de Govern ha destacat que l’obertura de l’Oficina era una “prioritat” per a l’Executiu a l’hora d’avançar en la resposta a la situació dels preus dels lloguers que viu Andorra. “Podem disposar d’un servei centralitzat i unificat perquè totes aquelles persones que tinguin necessitat de fer consultes sobre l’habitatge puguin disposar d’un recurs amb una persona formada”, ha afegit.

De fet, Xavier Espot ha remarcat que aquest servei forma part del ventall d’accions previstes al llarg d’aquesta legislatura per abordar aquesta qüestió, d’entre les quals també hi ha el futur Institut Nacional de l’Habitatge o el fons público-privat per a l’habitatge.