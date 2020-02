El Comú d’Encamp ha presentat aquest dimarts la cursa OTSO Trail Dog Encamp que tindrà lloc el proper 1 de març i s’emmarca dins de les activitats que promou el Comú en tant que Vila Europea de l’Esport 2020. Aquesta cursa, amb el 95% del recorregut de muntanya però amb arribada i sortida des del centre d’Encamp, té la particularitat de ser una experiència esportiva que es fa per equips formats per una persona i el seu gos.

Xavier Fernàndez, conseller de joventut i esports ha explicat que “aquesta és la primera cursa d’aquestes característiques i busca la promoció de l’esport des d’una perspectiva totalment diferent”. El conseller ha volgut agrair la col·laboració de totes les entitats que participaran en el Village, que hi haurà instal·lat a la zona d’arribada i sortida, i ha recordat que les inscripcions seguiran obertes fins aquest divendres.

Fernàndez ha explicat també que es destinarà 2 euros de cada inscripció en benefici dels animals, a través de Laika i Bomossa.

Per part de l’organització, Liliana Ochoa, directora de la cursa i membre d’Epika Sports, ha explicat els detalls de l’esdeveniment i ha remarcat que “els recorreguts donaran l’oportunitat de gaudir d’un magnífic paisatge mentre practiques esport amb el teu animal de companyia”

Tal i com ha explicat la directora, la cursa té dos categories femenina i masculina, i alhora segons el tamany i pes del gos es divideix en tres subcategories (menys de 15kg, de 15kg a 25kg i més de 25kg). Ha recordat que el gos ha de tenir més d’un any, que ha d’estar vacunat i identificat i s’ha de presentar la documentació corresponent a l’animal.

Per part de l’organització s’han mostrat els recorreguts de les dos modalitats: una de 3km per a principiants amb un desnivell acumulat de 300m, on el que es pretén és incentivar la participació popular, i per altra banda, la cursa de 8 km amb un desnivell acumulat de 1.040 metres amb un nivell més tècnic i pensat per corredors més experimentats.

Les inscripcions es poden fer per internet fins aquest mateix divendres al següent enllaç: https://docs.google.com/forms/d/1kWSmB67YIFsYRSVgHZzVK-4cRb_XPqxc6XHcngxk3hE/edit

Els dorsals es podran recollir a partir de les 8.30 h del dia de la cursa a la mateixa Plaça dels Arínsols, que és on es situa tant l’arribada com la sortida que està prevista a les 10.00 h del matí. Allà mateix hi haurà instal·lat el Village on diferents col·laboradors de la cursa participaran a nivell expositiu, entre els quals hi haurà Bomossa, Laika, Animalada de Sant Julià, Kissos Andorra, Passeja’m, Perruqueria canina gos net i Multicans.

L’entrega de premis està prevista a la 13.00 h a la zona del Village a la Plaça dels Arínsols.

També hi haurà un espai d’atenció del Departament de Medi Ambient i Higiene del propi Comú on s’informarà de la tinença responsable d’animals de companyia, sobre normativa, espais públics per a gossos, etcètera i s’obsequiarà a les persones que s’hi dirigeixin amb una ampolla per “ruixar i diluir” les miccions que puguin fer els gossos en els espais públics.

Per part del Comú s’ha signat un conveni amb Epika Sports per l’edició d’aquesta cursa i també per l’organització d’una altra Trail Dog a la tardor, la segona edició de la OTSO 25k, una cursa popular i la 37a travessa d’Encamp.