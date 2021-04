Espot i Cadena destaquen l’oportunitat que representen la Trobada Empresarial i la Cimera Iberoamericana

El cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, han presentat aquest divendres els detalls previs a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que Andorra acull entre el 19 i el 21 d’abril. La roda de premsa s’ha celebrat des de Soldeu, on tindran lloc els principals actes de l’agenda de la Cimera, en format telemàtic a causa de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

L’agenda inclou la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana, que tindrà lloc el 19 i 20 d’abril al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i els actes dels Caps d’Estat i de Govern a Soldeu, que s’estendran entre la tarda del 20 d’abril i el 21 d’abril, quan l’esdeveniment finalitzarà amb la reunió plenària dels 22 mandataris iberoamericans. El president de la CEA, Gerard Cadena, ha volgut assenyalar que “més enllà de la repercussió immediata, esdeveniments com aquest ens homologuen davant del món; ens situen al mapa; i reconeixen la bona feina que hem fet entre tots”.

Espot ha remarcat que la celebració de la Cimera a Andorra suposa una “oportunitat” i “un pas endavant en les relacions internacionals del país”, aplegant tots els mandataris de la Regió en un format adaptat a la pandèmia. El cap de Govern ha explicat que es tracta “d’una aposta innovadora”, ja que “és la primera vegada que la Cimera Iberoamericana ha tingut format semipresencial, combinant la presència dels Caps d’Estat i de Govern de la Troika –Andorra, Guatemala, República Dominicana– amb els països de veïnatge –Espanya i Portugal– i amb assistència digital dels altres països”.

Xavier Espot ha destacat que les Cimeres Iberoamericanes, que enguany compleixen el seu 30è aniversari, “són l’únic fòrum de trobada, concertació i diàleg dels caps d’Estat i de Govern dels 22 països” d’Amèrica Llatina i Europa que conformen la Conferència Iberoamericana. Un fet que en aquesta edició ha de permetre compartir projectes “sobre un repte immediat com és la recuperació després de la pandèmia”. Aquesta és, tal com ha apuntat Espot, la Cimera Iberoamericana de la recuperació.

Precisament, el cap de Govern ha recordat el lema de l’esdeveniment, organitzat per la Secretaria Pro Tempore (SPT) andorrana de la Conferència Iberoamericana i la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), “Innovació per al Desenvolupament Sostenible. Objectiu 2030 – Iberoamèrica davant el repte del coronavirus”. Així doncs, el mateix lema recull la voluntat de la SPT: una Cimera amb una dimensió transversal (innovació), tres dimensions de sostenibilitat (la mediambiental, l’econòmica i la social) a la qual la pandèmia va afegir una quarta, la sanitària. Espot ha recordat que Andorra ostenta la SPT des de novembre del 2018, un temps en què s’han celebrat 21 reunions preparatòries; 13 reunions ministerials amb la participació dels 22 països entre els quals destaquen les trobades de ministres de Relacions Exteriors, Medi Ambient, Cultura, Treball i Seguretat Social, Administració Pública, Educació, Ciència i Tecnologia, i Turisme, així com 6 reunions amb especialistes empresaris i societat civil.

De fet, amb el lideratge d’Andorra, la Reunió Ministerial de Medi Ambient s’ha celebrat després de 10 anys d’interrupció. Justament, en el marc de la Cimera es preveu la presentació de l’Informe “Innovació per al Desenvolupament Sostenible a Iberoamèrica” de l’Observatori Iberoamericà de Canvi Climàtic i Desenvolupament Sostenible.

Pel que fa als actes del 20 i 21 d’abril, Espot ha assenyalat alguns dels moments més rellevants de l’agenda de la Cimera, d’entre els quals s’ha referit a la inauguració oficial de la Cimera el dia 20 al vespre o a les reunions bilaterals dels Caps d’Estat i de Govern dels països participants presents, que es faran el dia 21, abans de la reunió plenària de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern. L’esdeveniment finalitzarà amb una roda de premsa oferta pel cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, la Secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, i el president de la República Dominicana, Luis Abinader.

Espot ha informat que hi ha 70 mitjans de comunicació acreditats presencialment, provinents de 13 països diferents, i 100 mitjans que cobriran l’esdeveniment telemàticament des de 100 països.

En relació amb la Trobada Empresarial Iberoamericana, Gerard Cadena ha emfatitzat la seva importància “per fer sentir les veus de les empresàries i els empresaris”. “És el moment de posar en valor l’estabilitat política, la seguretat jurídica i la qualitat de vida d’Andorra”, ha afegit.

Seguint amb la Trobada Empresarial, Xavier Espot ha recalcat que el Govern d’Andorra també aportarà la visió de l’Administració en les taules rodones que s’hi celebren mitjançant la participació dels ministres Jordi Gallardo, Sílvia Calvó i Verònica Canals.

El cap de Govern i el president de la CEA també s’han referit a l’exhaustiu protocol sanitari que s’ha establert per al desenvolupament de la Cimera. La voluntat del protocol és garantir una interacció segura entre els assistents i així minimitzar el risc de transmissió del coronavirus durant els actes previstos. Tots els assistents –delegacions, periodistes i organització– hauran d’acreditar el resultat d’una prova negativa de PCR/TMA realitzada amb un màxim de 48 hores abans d’entrar al Principat en el moment de recollir l’acreditació que dona accés als actes, o 72 hores si es pot acreditar una causa justificada. A més, se’ls realitzarà un test ràpid d’antígens diaris a tost els participants i serà obligatori l’ús de mascareta FFP2 o quirúrgica i es mantindran totes les mesures per disminuir el risc de contagi, com la dispensació de gel hidroalcohòlic, la distància de seguretat i la ventilació constant.

Celebració d’un esdeveniment previ d’alt nivell per establir un full de ruta per afrontar futures pandèmies

El cap de Govern també ha informat que la Secretaria General Iberoamericana i el Govern organitzen l’esdeveniment previ “Reformar i enfortir el sistema de salut mundial per a una millor resposta davant futures pandèmies”. Espot ha indicat que tindrà com a objectiu “establir un full de ruta, un nou marc, per afrontar amb més garanties futures pandèmies”.

Serà un esdeveniment semipresencial –moderat per la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan– que tindrà lloc el mateix dimarts a la tarda i del qual, el cap de Govern, Xavier Espot, en farà l’obertura. Aquest esdeveniment comptarà amb la presència de mandataris del més alt nivell: Pedro Sánchez, president d’Espanya i António Costa, primer ministre portuguès, assistiran presencialment. El copríncep francès i president de França, Emmanuel Macron, i els presidents de Costa Rica, Carlos Alvarado, i Xile, Sebastián Piñeira, se sumaran de manera virtual.

Els mandataris que intervenen en aquest esdeveniment d’alt nivell són participants d’una crida de cooperació multilateral per impulsar l’enfortiment de les capacitats col·lectives davant futures pandèmies.