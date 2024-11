Espot fa una crida a la cooperació i el diàleg per a superar els reptes actuals i construir un futur pròsper per a la regió iberoamericana

Just al centre de la foto, Xavier Espot i, a la seva esquerra, la ministra Imma Tor (SFGA)

La XXIX Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, celebrada a Cuenca (Equador), ha reunit líders polítics i representants dels països iberoamericans per a abordar temes crucials per a la comunitat que s’inclouen en el lema: Innovació, Inclusió i Sostenibilitat. En el marc de la sessió plenària, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la importància de la cooperació multilateral per a afrontar els desafiaments globals tals com el canvi climàtic i la bretxa digital.

En el seu discurs, ha subratllat la necessitat d’apostar per la innovació com a palanca per al desenvolupament sostenible i ha compartit els avenços d’Andorra en matèria de digitalització. En aquest sentit ha mostrat la voluntat d’Andorra de donar continuïtat al Fòrum digital de l’espai iberoamericà amb la voluntat de compartir les bones pràctiques per al desenvolupament d’una digitalització igualitària i inclusiva.

Durant la cimera, el cap de Govern ha corroborat el compromís amb la Carta Mediambiental adoptada a la Cimera Iberoamericana de Santo Domingo, que aposta per l’impuls de polítiques que equilibrin el creixement econòmic amb la conservació del medi ambient.

En el seu discurs, Espot ha traslladat al rei Felip VI el suport i la solidaritat d’Andorra amb el poble d’Espanya pels fenòmens meteorològics que han devastat diferents territoris, i li ha traslladat el condol per les víctimes. Ha afegit aquest suport i solidaritat als territoris de la regió que estan patint fenòmens meteorològics adversos a causa del canvi climàtic.

Espot ha destacat la importància de la diversitat cultural i el multilingüisme com a elements essencials per a la comunicació i la tolerància entre pobles. En aquest sentit, s’ha referit a la iniciativa d’Andorra, juntament amb Guatemala, de promoure una resolució a l’Assemblea General de les Nacions Unides per a incentivar l’ús més freqüent i paritari de les sis llengües oficials de l’organisme.

Finalment, el cap de Govern ha fet una crida a la unitat i la solidaritat, subratllant que, només a través de la cooperació i el diàleg, es podran superar els desafiaments actuals i construir un futur pròsper per a la regió iberoamericana.

Xavier Espot ha pogut dialogar amb els mandataris presents a la ciutat de Cuenca. Amb el secretari general iberoamericà, Andrés Allamand, el cap de Govern i la ministra d’Afers Exteriors han tractat l’actualitat política i econòmica internacional. La delegació andorrana ha refermat el compromís amb la comunitat i amb la cooperació per a dur a terme projectes comuns que s’incloguin en els conceptes que promou el lema de la XXIX Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern ‘Innovació, Inclusió i Sostenibilitat a Iberoamèrica’.

La reunió ha permès corroborar la voluntat de consolidar el Fòrum digital de l’espai iberoamericà, impulsat per Andorra, com un espai per a afrontar els desafiaments i aprofitar les oportunitats de la digitalització i la connectivitat.

Finalment, Espot i Tor, han agraït al president de l’Equador, Daniel Noboa, l’acollida a la ciutat de Cuenca de la delegació i l’han felicitat per l’organització de la XXIX Cimera Iberoamericana així com pel compromís demostrat durant aquests dos anys de preparació. Els mandataris d’Andorra i l’Equador han acordat reforçar la col·laboració en l’àmbit econòmic i financer.

El cap de Govern s’ha desplaçat a l’Equador amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’ambaixadora i Coordinadora Nacional per a la Cimera Iberoamericana, Eva Descarrega.

El 25 de març de 2023, l’Equador va assumir la Secretaria Pro tempore (SPT) de la XXIX Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern. Durant aquests 18 mesos, el país ha coordinat l’execució del calendari i realització de conferències ministerials, reunions sectorials, fòrums i trobades. Després de la celebració de la Cimera de caps d’Estat i de Govern s’ha traspassat l’SPT de la XXX Cimera Iberoamericana a Espanya.

La Comunitat Iberoamericana és un espai de diàleg dels 22 països d’Iberoamèrica: 19 d’Amèrica Llatina, més Andorra, Espanya i Portugal. Andorra va ser l’últim país que es va sumar de manera oficial a la comunitat iberoamericana, l’any 2004. El Principat va acollir aquest fòrum internacional l’abril de 2021.