Espot es reuneix amb l’alcalde de la Seu per tractar la situació sanitària

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit aquest dijous al migdia amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, per tractar algunes qüestions en matèria de col·laboració sanitària i la situació epidemiològica d’ambdós territoris. Fàbrega ha agraït a Espot la implicació de les autoritats andorranes amb la capital alturgellenca per, entre altres, la realització de proves diagnòstiques de TMA a residents de l’Alt Urgell així com a treballadors transfronterers.

El cap de Govern ha exposat a Fàbrega les darreres dades sanitàries del Principat, on l’últim més el nombre de casos nous diaris s’ha reduït i ha baixat la taxa de reproducció i la pressió sanitària. L’alcalde de la Seu d’Urgell, per la seva banda, ha exposat que al municipi que dirigeix es registren entre 8 i 10 positius per jornada i aquest dijous s’ha donat d’alta el darrer pacient ingressat per la COVID-19 al centre hospitalari.

Durant la trobada també s’han tractat altres aspectes, com ara la candidatura transnacional per a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Fàbrega ha ofert la col·laboració i la implicació de l’Ajuntament per impulsar el projecte, que inclou 12 monuments: 10 situats a Andorra –set esglésies, dues zones arqueològiques i un monument civil–, el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell i el Castell de Foix, a França.