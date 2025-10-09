Espècies en perill d’extinció: Marbrada de ponent

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
Els mascles i les femelles de la marbrada de ponent són molt iguals. De color blanc amb taques negres al marge de l’ala i una taca negra al mig de l’ala a la part anterior. En repòs es pot observar el revers de l’ala posterior, que és verd grisa amb un disseny marbrenc i amb el marge superior arrodonit, la qual cosa la diferencia de la marbrada comuna (E. crameri), que té aquest marge una mica angulós. Aquesta, és una espècie catalogada en perill d’extinció.
Hàbitat
- Es troba en zones obertes, seques i àrides, habitualment sobre substrat calcari. Les larves s’alimenten només de carraspics (Iberis sp.); per tant, només apareix en aquelles zones properes on creixen aquestes plantes, a més d’altres factors ambientals que puguin limitar la seva presència.
Distribució:
- Es una espècie que es troba a la conca mediterrània. Es distribueix des del nord d’Àfrica (Marroc i Algèria) fins al sud-oest d’Europa, a la península Ibèrica, sud de França i nord-est d’Itàlia. Concretament, a la península Ibèrica es troba ben localitzada a la meitat sud d’aquest territori. També apareix a la zona central, depressió de l’Ebre i en alguns punts més septentrionals. A Catalunya és una espècie molt localitzada amb poblacions disperses. S’ha localitzat a la Depressió Central, des del Segrià fins al Pallars Jussà, però s’ha detectat una disminució important de les seves poblacions, ja que la majoria de registres de l’espècie són antics. Fins fa relativament poc, només se’n coneixia a la província de Lleida, però el 2011 se’n va trobar un exemplar aïllat a Tarragona, el que podria suggerir la presència d’una població a la zona.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.