Espècies en perill d’extinció: “Escac de ponent”

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
Escac de ponent és una papallona de color blanc i negre que recorda un tauler d’escacs, d’aquí li ve el nom comú. La cel·la de les ales anteriors està creuada per una barra negra, la qual cosa la diferencia de les altres espècies del gènere. En repòs amb les ales tancades, s’observen uns ocels negres amb el centre blanc envoltat de tonalitats blavoses i marrons. És una papallona classificada en perill d’extinció.
Hàbitat
- És una espècie que habita a zones de matollars oberts i àrees estèpiques des del nivell del mar fins als 1.000 m d’altitud. Les erugues s’alimenten de diferents espècies gramínies (Stipa, Festuca, Brachypodium, etc.).
Distribució
- És una espècie de distribució iberomagrebí, és a dir, les seves poblacions es distribueixen pel nord d’Àfrica (des del Marroc fins a Líbia) i per la península Ibèrica. En aquest últim territori, es troba ben distribuïda, però falta o és molt poc abundant a les zones més septentrionals, especialment al sector occidental, i també a la submeseta sud. A Catalunya, tot i que antigament presentava poblacions a la província de Barcelona (Barcelonès, Baix Llobregat i Anoia), actualment només s’han detectat individus a la província de Tarragona (muntanyes de Prades, serra del Montsant i extrem més oriental de la depressió Central).
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.