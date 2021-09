Escaldes impulsa un programa adreçat als joves amb problemes per accedir al mercat laboral

El Comú d’Escaldes-Engordany ha impulsat el programa de formació laboral Okupa’t, adreçat a joves d’entre 16 i 20 anys amb problemes per accedir al món laboral per la falta de treball, formació laboral o problemàtiques sociofamiliars o socioeducatives -com ara addiccions-. Una prova pilot s’ha posat en marxa durant els mesos de juliol i agost amb un resultat satisfactori i, per tant, la voluntat del Comú és mantenir el programa tenint en compte que la manca de treball i formació laboral entre els joves de 16 a 20 anys és actualment una de les principals preocupacions a nivell social.

El programa consisteix en una estada de quatre setmanes i sis hores diàries, de dilluns a divendres. La primera setmana està destinada a la formació dels participants. Reben coneixements sobre inserció laboral, habilitats socials, manipulació d’aliments, primers auxilis i sobre la parròquia d’Escaldes-Engordany, on treballaran. Posteriorment, s’integren en tres departaments del Comú (un per setmana) i allà realitzen un treball de 6 hores pel qual perceben una remuneració, fet que suposa un incentiu. Els departaments en els quals poden fer l’estada són el de Cultura i Promoció Turística, Gent Gran, Atenció Ciutadana, Medi Ambient, i Manteniment.

Els destinataris són joves de la parròquia que no estudien ni treballen, estudien però necessiten treballar per motius econòmics, o que estudien i no necessiten treballar però volen treballar. A l’hora de seleccionar els candidats i candidates es dona prioritat als joves en ruptura escolar i sense cap ocupació. S’ha establert que cada torn pot acollir un màxim de 12 joves.

Amb el programa es busca promoure habilitats socials i competències en els joves així com treballar la seva autoestima, la integració social i valors com ara el respecte, i al mateix temps aproximar aquest col·lectiu al món del treball i oferir-li eines perquè pugui cercar feina o orientar-se en alguna formació. També es pretén que els joves coneguin i respectin els espais públics, detectar situacions de risc, i acompanyar i orientar els joves en el seu futur.

Els joves que participen en el programa Okupa’t hi arriben mitjançant diferents vies. Pot ser a través de l’educador de carrer, el Servei de Rehabilitació Comunitària per a adolescents (SRCA), Justícia Juvenil, atenció primària o el Servei d’Ocupació.

Des de la posada en marxa de la prova pilot, han participat en el programa un total de 16 usuaris. Vuit d’ells ho van fer durant el mes de juliol d’aquest any i els vuit restants a l’agost. Un cop transcorregut aquest període inicial de dos mesos s’ha constatat el bon resultat de la iniciativa així com la necessitat de mantenir un programa d’aquest tipus. En aquest sentit, des del Comú d’EscaldesEngordany es posa en relleu que al país cal facilitar l’accés al mercat laboral de joves sense cap experiència laboral, sense formació i amb mancances en diferents àmbits i que estan desvinculats del sistema educatiu i el mercat de treball. Amb la prova pilot s’ha aconseguit que alguns dels joves que han pogut participar-hi hagin trobat en el programa Okupa’t una ajuda per orientar-se laboralment.