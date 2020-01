El cap de Govern, Xavier Espot, i el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, han presentat públicament la imatge gràfica que acompanyarà els Jocs Olímpics dels Petits Estats d’Europa (JPEE) que se celebraran a Andorra entre el 31 de maig i el 5 de juny de 2021.

Espot ha aprofitat la compareixença pública per valorar positivament l’organització per part d’Andorra dels Jocs dels Petits Estats d’Europa: “és una gran oportunitat pel país a l’hora de donar a conèixer la nostra realitat i mostrar arreu les virtuts i especificitats d’Andorra en un moment d’obertura internacional tan en l’àmbit polític com en l’econòmic i que també ens ajudarà a continuar teixint sinergies i complicitats amb els petits estats del nostre entorn”. Espot també ha volgut assenyalar els principals eixos que han de guiar el desenvolupament dels Jocs: “la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, la inclusió i la participació de tota la ciutadania han de ser les línies de treball prioritàries i els eixos vertebradors dels Jocs”.

Per la seva banda Martí ha fet un repàs de la història dels Jocs i de la seva vinculació amb el país, destacant que “la del 2021 serà la tercera vegada que Andorra aculli aquest esdeveniment. Un fet que ens permet, una vegada més, veure i sentir en primera persona un esdeveniment que només aporta valors positius i que ha de contribuir a la cohesió social”. Martí ha valorat positivament les aportacions d’un esdeveniment d’aquest tipus, en el qual els voluntaris tindran un paper molt especial.

Després dels dos parlaments, ha estat el moment de donar a conèixer el logotip dels Jocs dels Petits Estats d’Europa 2021. El seu creador, Toni Colom, de l’estudi de disseny Aymara, ha explicat que el símbol representa un peveter colorit que busca transmetre un missatge positiu i dinàmic per mostrar l’obertura i la modernitat del país. El disseny està basat en quatre fonaments: diversitat en harmonia, energia contagiosa, naturalesa i esperit olímpic. A més, el logotip incorpora tant els colors de la bandera d’Andorra com els olímpics i pretén ser un símbol d’unió i de suma que representi el moviment col·lectiu al tomb dels Jocs, que ha d’unir i mobilitzar a tots els andorrans.

La roda de premsa també ha servit per fer pública la posada en marxa d’un concurs per tal d’escollir la futura mascota oficial dels JPEE Andorra 2021. A aquest concurs s’hi pot presentar qualsevol dissenyador o estudi de disseny ubicats al Principat. La data límit per a la presentació dels projectes és el dia 2 de març del 2020 i tots els detalls estan publicats al plec de bases que es pot trobar a les pàgines webs del Ministeri de Cultura i Esports, del Comitè Olímpic Andorrà, així com a la del principal patrocinador dels JPEE, Andbank.

El jurat que s’encarregarà d’escollir la mascota guanyadora està format pels dos copresidents de la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, un representant dels comuns, un representant del Ministeri de Cultura i Esports, un representant de Sindicatura i un representant del patrocinador principal. A més, el jurat comptarà amb el dissenyador Xavier Mariscal, que ja va ser l’encarregat de dissenyar Cobi, la mascota oficial dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.

A més, i seguint amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana, el Comitè Organitzador dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2021 ha decidit que seran els alumnes de les escoles del país els encarregats de triar el nom de la mascota oficial mitjançant un concurs.