Es presenta el llibre “El que mai et vaig dir”, de la periodista Noemí Rodríguez

Invitació per a la presentació del nou llibre de Noemí Rodríguez a la Trenca

Aquest dimecres, dia 5 d’abril, es posa a la venda el llibre “El que mai et vaig dir“, la primera obra de ficció de la periodista andorrana Noemí Rodríguez i publicada per l’editorial andorrana Límits. Segons la pròpia autora, han estat un parell d’anys de preparatius. “De vegades penso que l’editor, Marc Miró, ho ha passat pitjor que jo en el procés per un volum que, encara ara, no tenim clar en com encasellar-lo”.

Noemí Rodríguez afirma respecte a la seva publicació que “no és poesia, encara que hi ha que diuen que ho sembla. No és una novel·la, però explica una història. No és un dietari, però a mi m’agrada pensar que sí.. en fi…que si us interessa i en voleu saber més coses, us passo la nota de premsa i us convidem a venir a qualsevol de les presentacions que estem preparant.





Presentacions

En principi, de moment, hi ha previstes tres presentacions de llibre de Noemí Rodríguez “El que mai et vaig dir”. A Andorra, serà el 12 d’abril i, a la Seu d’Urgell, el dia 21. La primera parada, però, serà a Barcelona, aquest mateix dimecres.

5 d’abril Llibreria Documenta (19.00 h) Barcelona

12 d’abril Llibreria la Trenca (19.00 h) Andorra la Vella

21 d’abril Consell Comarcal (19.00 h) La Seu d’Urgell





Sinopsi

Es difícil definir què teniu entre les mans. Poesia? Més o menys. Microrelats? També. Píndoles autobiogràfiques? També, també, sí. I moltes altres coses. De fet, potser EQMEVD és una antologia d’una obra no escrita fins ara però assajada molts cops, continguda, destil·lada fins a ser digna de ser continguda al pot petit.

Si coneixeu l’autora, la retrobareu. És ella, transmutada en la seva experiència. La reconeixereu en les referències, en les expressions, en la frase lapidària deixada per allà, en la calidesa, en l’insomni de les cinc del matí, en aquesta constant necessitat d’aturar-se mentre camina i sense deixar ben bé de caminar, en la recerca de la imatge precisa, de la paraula justa, de la seva manera de dir i d’escriure les coses.

Si la descobriu amb aquest volum, deixeu-vos endur. Deixeu que us agafi la mà i que se us emporti a fer un tomb. Recorrereu mig món —amb les seves llengües, els seus vins i les seves menges—, us explicaran a cau d’orella coses de fa dos segons i coses eternes, i mentre us sembli que us està parlant de la seva vida, us n’adonareu que també està parlant de la vostra, perquè de fet, EQMEVD és la vida destil·lada.

“Vaig poder viure força temps gràcies a una mentida terapèutica. Terapèutica, però mentida.

Avui, la realitat deixa al descobert velles ferides de guerra. L’aire fresc asseca la pell, grisa i suau.

Aquests dies tornen els malsons i em sento caure de nou dins el pou. Com si no n’hagués sortit mai.

Ja no em calen les mentides. Però les trobo a faltar”.





L’autora

Noemí Rodríguez és una periodista andorrana vinculada durant molts anys a la ràdio i la televisió. Durant 15 temporades va dirigir i presentar el programa radiofònic “Ningú és perfecte” de Ràdio Valira (Cadena Pirenaica).

Actualment es dedica a la comunicació estratègica assessorant diferents empreses i institucions.

Des del 2008 escriu ininterrompudament una columna d’opinió setmanal al Diari d’Andorra.

El 2017 va guanyar el premi Tristaina de Periodisme per la seva trajectòria professional.

Va estudiar Ciències de la Informació a Barcelona (UAB), i ha cursat diversos màsters i postgraus relacionats amb els Drets Humans i la Comunicació.

“El que mai et vaig dir” és la seva primera obra de ficció.

Actualment viu a Andorra.