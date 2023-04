Primer triomf de Joan Vinyes jr en el Campionat de Catalunya de Resistència

En primer terme el vehicle de Vinyes jr i Bracons (FotoEsport)

L’equip Vinyes Dabad va tenir una gran actuació en la 9a Copa de Catalunya 3h de Resistència de Masquefa, segona prova del calendari català de l’especialitat. Joan VInyes jr – Marc Barcons (Peugeot 205) van ser els vencedors de la classe 1, mentre que Joan Vinyes – Melchor Caminal (VW Golf) van ocupar la segona plaça del podi de la classe 2. Tots dos equips van estar en el top5 de la classificació absoluta de la prova organitzada pel Grup Esportiu Gas a Fons de Masquefa, que es va disputar en el Circuit de la Pedrosa de la localitat catalana.

Les 3h de resistència de Masquefa es van disputar amb un ambient primaveral i en un traçat que en opinió dels pilots andorrans “és molt bonic”. Cal dir que cap d’ells hi havia competit fins ahir diumenge.





La igualtat va ser la nota predominant en la primera part de la carrera

Les 3h de Masquefa van tenir una part inicial en què les diferències van ser mínimes i, en conseqüència eren diversos els aspirants al triomf. Cal destacar, que l’incendi d’un dels vehicles participants va obligar els organitzadors a treure bandera vermella i a donar una nova sortida en el moment en què es va restablir la normalitat.

Després d’aquesta segona sortida, Vinyes Jr es va situar líder de la prova, posició que va mantenir amb solvència fins que va arribar el moment d’entrar a l’assistència per a fer el canvi de pilot.

A meitat de carrera (90’), Castelló-Guillamet (VW Golf) eren els líders, però amb les mateixes voltes (95) que Vinyes jr-Barcons. A una sola volta (94) es trobava el Seat Ibiza d’Aranda-Alonso-Alonso i en la quarta posició, a 4 voltes dels capdavanters, estaven situats Vinyes-Caminal que, després de protagonitzar una espectacular sortida, van tenir problemes en el selector del canvi que els va fer perdre diverses voltes.





En la continuació, les mecàniques van acusar l’esforç

Vinyes jr-Barcons van mantenir el pols amb l’equip guanyador (Castelló-Guillamet), fins que a 40’ del final de la prova el canvi de velocitats del Peugeot els va obligar a passar per l’assistència, perdent l’opció al triomf absolut. No obstant això, l’avantatge acumulat en la part inicial de la prova els va permetre mantenir el primer lloc a la classe 1.

El jove pilot andorrà es mostrava satisfet pel triomf de la classe 1, no obstant això: ”Ha estat una llàstima no poder travessar la meta amb el ritme que teníem”. A més afegia: “La millor experiència de la jornada ha estat situar-me líder i veure que a cada volta anava ampliant distàncies amb els meus rivals. No hi ha dubte que continuem progressant”.

Vinyes-Caminal van continuar recuperant voltes perdudes en l’incident esmentat, però al final van haver de conformar-se amb la segona plaça de la classe 2, a 5 voltes d’Aranda-Alonso-Alonso. En opinió de Joan Vinyes: “Crec que se’ns ha escapat el triomf en les voltes que hem perdut pel problema del selector del canvi. Una llàstima”.

La pròxima prova de certamen català de “off-road”, serà a Mollerussa el dia 22 d’abril. Joan Vinyes jr lluitarà per a situar-se líder en solitari de la classe 1 en la provisional del campionat