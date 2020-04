Es flexibilitza l’accés als ajuts als lloguers i la prestació d’atur

El Govern redueix el període de residència mínim per tenir accés als ajuts d’habitatge i augmenta el llindar econòmic. També ha previst una ampliació de les casuístiques que permeten rebre la prestació de desocupació involuntària . El BOPA publica aquest dilluns la modificació temporal del reglament de prestacions econòmiques dels serveis socials per flexibilitzar i facilitar els requisits d’accés com establia la primera llei de mesures urgents per la situació d’emergència sanitària.

En el cas de l’ajut per a l’habitatge de lloguer s’ha reduït el període de residència exigit, que passa de cinc anys a un i ha augmentat el llindar econòmic i el barem patrimonial per poder-hi tenir accés.

També augmenta un 5% el percentatge d’ajut que es podrà percebre i un 10% el barem d’imports màxims dels lloguers segons la unitat de convivència.

Les sol·licituds es poden tramitar telemàticament i el departament d’Afers Socials les acceptarà de manera provisional tot i que posteriorment pot fer totes les comprovacions que consideri oportunes.

Pel que fa l’ajut per desocupació involuntària s’adapten els requisits perquè se’n puguin beneficiar més persones. Així hi podran tenir accés les que han estat acomiadades a partir del 13 març i les que havien de canviar de feina i no s’han pogut incorporar al nou lloc de treball a causa de la crisi sanitària.

També inclou les que treballen per compte propi i que han cessat la seva activitat per tancament definitiu de l’empresa. El termini per resoldre la sol·licitud s’ha reduït i passa de dos mesos a deu dies.