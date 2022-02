Es detecten 3 pacients positius de Covid-19 a l’ala de Medicina interna de l’Hospital

El SAAS ha procedit a activar els protocols de seguretat tant pels pacients com per als professionals després de detectar 3 pacients positius per COVID-19 a la segona planta l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Així, els cribratges periòdics que es realitzen han permès detectar 3 pacients positius dels 21 que hi ha ingressats a l’ala de Medicina interna i pal·liatius de la segona planta.

Després del resultat positiu dels 3 pacients, que ja s’han traslladat a la planta habilitada per a COVID-19, l’ala de medicina interna i pal·liatius ha quedat tancada. Les famílies han estat immediatament informades