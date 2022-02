Xavi Cornella queda quart a l’eslàlom dels Nacionals júniors britànics

Aquest dilluns a Bormio s’ha disputat el segon eslàlom previst, corresponent en la jornada als Nacionals juniors britànics. Xavi Cornella ha estat quart.

L’andorrà, que marcava el 8è temps a la primera mànega, a la segona ha fet una molt bona baixada, marcant el millor temps (46.21), i això li ha permès pujar fins a la quarta plaça. Al final, el seu temps ha estat 1.34.87, a 1.75 del guanyador, que ha sigut el francès Flavio Vitale, amb 1.33.12.

Mijares i Medina dominaven la primera mànega, però no acaben la segona a Bormio

Carla Mijares i Íria Medina no han pogut completar la segona mànega de l’eslàlom dels Nacionals júniors britànics que s’estan disputant a Bormio (Itàlia), quan a la primera eren primera i segona, respectivament.

Mijares i Medina havien completat una molt bona primera mànega i se situaven primera i segona a la classificació. Però a la segona mànega de l’eslàlom han sortit a per totes, arriscant, i les dues han acabat fora.

Amb tot, el tècnic Josh Alayrach ha destacat la bona actitud de batalla plantejada per a les dues esquiadores. Ara, Medina competirà demà al gegant d’aquesta mateixa estació, on també hi serà Jordina Caminal. Per la seva part, Carla Mijares descansarà.

La guanyadora d’aquest dijous ha estat l’australiana Sophie Mahon, amb 1.38.23.