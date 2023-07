Enxampat pels Rurals matant un senglar atrapat en un llaç

Agents Rurals desenvolupant les seves funcions (Govern.cat)

Els Agents Rurals han obert diligències contra una persona que agents del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) van interceptar in fraganti, al Pallars Sobirà, disparant dos trets per a sacrificar un porc senglar femella d’uns 60 quilograms que es trobava atrapat en un llaç de sirga metàl·lica, un mètode de caça prohibit i no selectiu.

Els fets denunciats, que s’han traslladat als jutjats de Lleida, poden constituir un delicte contra la fauna tipificat al Codi Penal per caçar espècies no protegides contravenint la normativa reguladora i amb la utilització d’arma de foc. En concret, la denúncia s’interposa per caçar en època de veda una espècie no protegida. El porc senglar (Sus scrofa) és espècie cinegètica que pot caçar-se en el període hàbil en la modalitat de batuda (i que aquest any era tots els dies hàbils de la setmana del 4 de setembre del 2022 al 26 de març del 2023 i del 3 de setembre de 2023 al 31 de març del 2024). En cas de danys a conreus, s’autoritzen aguaits nocturns i es fan accions en zones de seguretat.

També se l’ha denunciat per un possible delicte per utilització de mitjans no selectius (llaços) legalment no autoritzats. Els llaços utilitzats, que solen utilitzar-se per a la caça d’ungulats, són un mitjà prohibit i art no autoritzat per a la captura d’animals donat que és considerat un art no selectiu.

Aquesta pràctica es va dur a terme dins un espai natural protegit com és el Parc Natural de l’Alt Pirineu i també de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars. A més, es tracta del marge esquerre aigües avall del riu la Noguera de Cardós, en la qual està permesa l’activitat de pesca i està considerada zona de seguretat per la normativa de caça vigent.

A banda de les conseqüències penals que se’n puguin derivar, els Agents Rurals també han denunciat els fets per la via administrativa per una infracció de la Llei de protecció dels animals. En l’actuació es va comissar el senglar mort, l’arma, la munició i els mètodes de caça utilitzats (llaços).

L’espai en qüestió està inclòs dins de la zona on hi ha detectada presència permanent d’ós bru (Ursos arctos), espècie considerada en perill d’extinció. L’ús dels mitjans no selectius pot suposar un perill per a espècies com aquesta. Des de l’Administració es fan diferents accions al voltant del seguiment de la població dels individus que la formen.

Des d’Agents Rurals es fa una crida a la ciutadania per tal que informin sempre que trobin aquestes trampes. Demanen a la ciutadania que, en cas de trobar aquests paranys, no es toquin i es posin en contacte amb el Cos.