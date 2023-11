Encamp ja va confirmar a Canillo que la nova concessió no tindrà afectació en els terrenys comunals de la seva titularitat

Entrada principal del Comú d’Encamp (AndorraDifusió)

En referència a l’aprovació del consell de Comú de Canillo de presentar un recurs administratiu contra l’edicte l’adjudicació de la concessió administrativa en règim d’ocupació privativa de béns i terrenys comunals per a la creació i explotació del domini esquiable anomenat Pas de la Casa-Pic Maià-Grau Roig, els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, informen que, el passat mes d’octubre van mantenir una reunió amb els cònsols de Canillo, Francesc Camp i Marc Casal, per a informar-los del contingut de la concessió, tenint en compte la relació de bon veïnatge, tant pel que fa a la parròquia en general, com pel que respecta al domini esquiable.

En el marc d’aquesta reunió es va explicar als cònsols canillencs el contingut de la nova concessió i es va respondre a les preguntes, formulades per carta a finals del 2022, i que no havien pogut ser respostes abans donat que la concessió no estava adjudicada.

Durant la reunió els cònsols encampadans també van garantir als cònsols canillencs que la nova concessió no tindria afectació sobre cap terreny titularitat de la parròquia de Canillo. Els cònsols d’Encamp també van assegurar, durant la reunió, que no es desenvoluparia cap activitat en els terrenys discrepants, sense l’autorització expressa dels dos comuns, tal i com també s’hi ha referit el cònsol major de Canillo durant la sessió de Comú d’avui dijous.