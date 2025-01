Encamp atorga 3.450 euros en premis als guanyadors del V Concurs d’aparadors i decoracions de Nadal

Els guardonats del V Concurs d’aparadors i decoració de Nadal d’Encamp i del Pas de la Casa amb les autoritats (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha fet entrega, aquesta tarda de dijous, d’un total de 3.450 euros en premis corresponents al V Concurs d’aparadors i decoració de Nadal d’Encamp i del Pas de la Casa. L’edició d’enguany ha comptat amb 68 propostes entre ambdues viles, que s’han repartit entre les 6 categories: aparadors/comerços planta baixa, locals comercials interiors, restaurants i bars, edificis, hotels (zones comunitàries) i hotels (zones exteriors).

La cònsol major, Laura Mas, el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i la directora del departament de Turisme i Reactivació Econòmica, Anna Canals, han estat els encarregats de lliurar els premis als diferents establiments i particulars.

La cònsol ha volgut agrair la “implicació de tots els participants, que han fet propostes molt originals i han ajudat a guarnir i embellir la parròquia durant les festivitats nadalenques. Contribuint així a crear un ambient més màgic i atractiu per als ciutadans i visitants”.

Per la seva part, el conseller, Nino Marot, s’ha afegit a les paraules de gratitud i ha recordat que enguany els participants “comptaven amb una corona atorgada pel Comú per a afegir-a a les seves decoracions i complementar l’espai”. També ha encoratjat als establiments i comerços a “seguir participant en futures edicions” i ha assegurat que iniciatives com aquestes “sumen per a tenir una parròquia més atractiva i unida”.

Per a la valoració dels premis, que han oscil·lat entre els 150 i els 450 euros, el jurat ha tingut en compte la creativitat, la composició, l’harmonia i l’adequació a l’entorn, així com els criteris de disseny, originalitat, il·luminació (sostenible), foment dels valors locals, quantitat i tipologia dels materials reciclats utilitzats en els elements decoratius nadalencs, tal i com s’establia en les bases del concurs.







Els guanyadors del V Concurs d’aparadors i decoració de Nadal han estat:

A la categoria 1, d’aparadors/comerços de planta baixa, el primer premi ha estat per a Servei Tècnic Juanjo, amb 450 €, i el segon premi per a Ferreteria Principat, amb 300 €.

A la categoria 2, de locals comercials interiors, el primer premi ha estat per a l’agència Frontera Blanca, amb 450 €, i el segon premi per a perruqueria Meritxell, amb 300 €.

A la categoria 3, de restaurants i bars, el primer premi l’ha recollit Signum, amb 450 € i el segon premi, Cal Padrí, amb 300 €

La categoria 4, d’edificis, el primer premi ha estat per a Evarist Rogel, amb 250 € i el segon premi per a Narcís Ros, amb 150 €.

Les categories 5 i 6 corresponents a hotels, la 5 per a decoració de zones comunitàries, i la 6 per a zones exteriors, l’Hotel Petit París ha obtingut el primer premi en ambdues categories, i l’Hotel Guillem el segon en ambdues categories. Els imports corresponents als primers premis eren de 250 € i de 150 € per als segons.