Encamp acull l’estrena de “La 5a façana i la neu” un espectacle de dansa vertical i música en directe

Encamp acull, aquest dissabte 19 de març a les 19 h, l’estrena de la “La 5a façana i la neu” el nou espectacle de la companyia Non Propjecte formada per les artistes Crstina Pericas, Vivian Rivera i Alícia Nevado, conjuntament amb la cantant Alèxia Verdaguer, que interpretarà en directe tota la part musical de l’espectacle basat en la història de la neu a Andorra.

Segons Pericas, una de les artistes andorranes que forma part de la companyia i que s’endinsa en el món de la dansa vertical després de la seva experiència com actriu, “volem posar en valor l’arquitectura i el patrimoni a través de l’expressió artística” i per això el títol d’aquest espectacle que manlleva de l’arquitectura el concepte de la cinquena façana. Per aquest espectacle “introduïm el teatre, la música, la dansa,… parlant de la neu, el fenomen meteorològic que tant a condicionat l’economia i la societat andorrana al llarg de les darreres dècades, en un espai divers de l’habitual, una façana d’un edifici”

El nou espectacle és un viatge històric on a través de la interpretació, posant en relleu algunes fites històriques al voltant de la neu, la construcció de les pistes d’esquí i diferents esdeveniments esportius, s’explica fets puntuals i propis d’Andorra amb la música i la veu com a protagonistes conjuntament amb la dansa i el teatre.

Tots els detalls han estat cuidats i pensats per aquesta producció teatral “en vertical”, així per exemple, el vestuari ha estat dissenyat i produït per l’artista andorrana Anna Mangot, la qual s’ha inspirat en diversos aspectes relacionats amb la climatologia.

Els espectadors podran contemplar l’espectacle des de la part de davant del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, just a l’entrada principal, a les 19 h de la tarda. L’entrada és gratuïta i la durada prevista és d’entre 20 i 30 minuts i no és necessari reservar plaça.

Aquest espectacle està inclòs en el cicle cultural impulsat pel Govern d’Andorra i els set comuns de La Cultura no s’atura 2022.