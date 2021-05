En marxa la segona fase de remodelació de la carretera de Lles de Cerdany

La Diputació de Lleida ha iniciat aquesta primavera els treballs per executar la segona part de les obres de remodelació de la carretera LV-4036, que dóna accés al municipi de Lles de Cerdanya. El projecte vol servir per modernitzar la via que, des de l’N-260 a Martinet, connecta amb nuclis com Lles, Travesseres, Arànser, Músser o Viliella. La via també és força concorreguda pel fet que dóna accés a dues de les tres estacions d’esquí nòrdic cerdanes i a un dels espais naturals més coneguts de comarca, els Estanys de la Pera.

L’alcalde de Lles, Daniel Olivera, ha explicat a RàdioSeu que la modernització de la carretera i de les cruïlles és una vella reivindicació de tot el municipi, de cara a tenir una connexió més àgil i segura amb la resta de la Cerdanya i amb la Seu d’Urgell. De fet, s’ha reclamat al llarg de les darreres quatre dècades. El projecte de la Diputació -titular de via- consta de tres fases i, per tant, després de la d’enguany encara faltarà una última tongada d’obres. De moment s’ha fet les expropiacions necessàries i s’ha començat a moure els regs allà on és necessari. L’Ajuntament espera que els treballs actuals avancin correctament aquest estiu i estiguin enllestits abans de l’hivern, perquè ja s’hi pugui circular sense problemes durant la temporada d’esports de neu.

La prioritat d’aquesta segona fase és l’ampliació d’un tram d’uns 3 quilòmetres en el qual actualment la calçada és més estreta. L’objectiu és eixamplar els carrils i suavitzar els revolts, cosa que implica la necessitat de moviments de terres a la zona.

Pel que fa justament a l’entorn, el consistori ha volgut remarcar que la Diputació ja ha previst mesures perquè quan s’hagin acabat les obres l’impacte ambiental i visual sigui el mínim possible. Daniel Olivera recorda que en projectes com aquest és inevitable que es faci canvis en el medi, però que és necessari per millorar la principal via del municipi i que l’ens provincial ja té experiència en treballs com aquest per tal que la incidència sigui mínima.

Els treballs actuals tenen un pressupost d’1,3 milions d’euros. L’any 2016 es va fer la primera fase de la remodelació, en la qual es van refer 2 dels 9 quilòmetres que té la carretera.