En acabar 2024, al país hi havia 319 policies, 79 agents penitenciaris i 138 bombers

A 31 de desembre de 2024, hi havia un total global de 319 efectius policials al Principat d’Andorra, (4 més que a l’any anterior). A la mateixa data de referència, hi havia 79 efectius penitenciaris (8 més que a l’any anterior) i 138 efectius dels bombers (2 més que a l’any 2023). Pel que fa als efectius policials per tipologia, 259 formen part del personal policíac i 60 són personal administratiu/tècnic. No hi ha cap alumne a 31 de desembre de 2024.

El 79,0% dels efectius policials són homes i el 21,0% restant són dones, tot i que aquesta proporció s’inverteix en el personal administratiu/tècnic, on les dones suposen el 71,7%. La ràtio d’efectius policials per cada 100.000 habitants se situa en 297,37, la qual cosa suposa un decrement de l’1,5% amb relació a l’any 2023.

Quant als efectius penitenciaris, 63 formen part del personal penitenciari i 16 corresponen a personal administratiu/tècnic. El 77,2% dels efectius penitenciaris són homes i el 22,8% restant són dones. La ràtio d’efectius penitenciaris se situa en 90,70 per cada 100.000 habitants, la qual cosa suposa un increment del 8,7% respecte a l’any anterior.

En últim lloc, els 138 efectius dels bombers es distribueixen en 121 del Cos de bombers (CPEIS), 17 administratius/tècnics i cap alumne. Únicament el 7,2% dels efectius del cos de bombers, tenint en compte els alumnes i el personal administratiu, són dones, respecte al 92,8% d’homes. Si no es tenen en compte els dos últims, el 97,5% del cos està format per homes. La ràtio d’efectius dels bombers és de 158,4 per cada 100.000 habitants, cosa que suposa una variació negativa del 0,9% comparat amb l’any 2023.