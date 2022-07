Els treballs de reparació del paviment comportarà canvis en el trànsit en alguns carrers d’Encamp

Segons informa el Comú d’Encamp, s’haurà de procedir a la modificació puntual de la circulació de les avingudes de Joan Martí i de François Mitterrand, en el tram comprès entre l’aparcament de Sant Miquel i la plaça dels Arínsols, per a realitzar treballs de reparació puntuals del paviment, des del 25 de juliol al 12 d’agost.

Durant aquest període de tres setmanes, la circulació serà només en sentit pujada des de l’aparcament de Sant Miquel i fins a la plaça dels Arínsols, i estarà prohibida la circulació als vehicles de més de 3,5 t. La zona de càrrega i descàrrega es concentrarà davant de l’Hotel Oros per a furgonetes, i pels vehicles de gran tonatge s’habilita un punt de càrrega i descàrrega provisional davant de l’edifici de serveis de l’Antiga Casa Comuna.

S’ha previst que un agent de circulació reguli el trànsit, de forma permanent, per a facilitar l’estacionament per a la càrrega i descàrrega i faciliti la circulació.

Modificació de les línies regulars d’autobús L2 i L4

Pel que fa a les línies regulars d’autobús, L2 i L4, queden anul·lades les parades compreses entre, la plaça de Sant Miquel i la rotonda de la benzinera de l’avinguda de François Mitterrand amb la carretera de l’Obac.

S’habilita una parada provisional a la rotonda de Prat de Genil amb el carrer del Mirador durant el mateix període que duraran les obres de reparació, del 25 de juliol al 12 d’agost.

Punts inoperatius i punts alternatius per a la recollida d’escombraries

Els punts de recollida d’escombraries del carrer René Baulard i aparcament de Sant Miquel a tocar del parc quedaran inoperatius durant aquestes tres setmanes per la impossibilitat d’entrada dels vehicles de recollida d’escombraries. Els punts més propers per a que els ciutadans puguin dipositar els residus seran a l’aparcament de Prat de l’Areny, i per altra banda, a la part baixa de l’aparcament de Sant Miquel i al carrer del Tremat.

Pel que fa al servei de transport a la demanda, L’Uclic, no es preveu cap canvi en el servei, tot i que poden veure’s modificades, uns metres, les parades ubicades en el tram de les obres. Algun dels recorreguts programats automàticament per l’aplicació podria veure’s alterat per les limitacions de trànsit i, per tant, generar algun retard en el servei. Per tant, es recomana durant aquest dies que es reservi i es prevegin els viatges amb una mica més de temps.