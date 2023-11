Els rescats per imprudència resultaran cars

Un helicòpter de rescat (Andorradifusió)

El Consell de Ministres ha aprovat el reglament de les tarifes i els preus públics dels serveis del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments amb la finalitat de preveure el rescabalament de costos i despeses en operacions de recerca, salvament, rescat o socors que porti a terme el Cos de Bombers a causa de la imprudència o la pràctica d’una activitat de risc per part de la persona que n’és beneficiària.

La Llei 7/2017 del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments regula els aspectes relatius al rescabalament de costos i despeses en aquest tipus d’operacions, i disposa que el Govern ha de determinar reglamentàriament la tarifa per hora dels mitjans humans i materials que gestiona el Cos. A més, la Llei del pressupost per a l’exercici del 2023 va afegir altres actuacions, com la participació en dispositius preventius d’esdeveniments esportius, culturals o de qualsevol altre tipus, la participació en rodatges i filmacions d’espots o pel·lícules i l’emissió d’informes, entre d’altres.

El reglament que ha aprovat el Govern fixa les tarifes i els preus públics d’aquests serveis. A tall d’exemple, 1 hora d’un helicòpter biturbina costa 6.394,38 euros, i 1 hora de camió autoescala, 105,05 euros.