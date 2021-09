Els pilots de l’ACA Esport, entre els més ràpids, aquesta vegada a la Subida Bolulla i Tárbena

Canvi radical d’ubicació per iniciar la segona part de la temporada del Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM). Els equips habituals del certamen es van traslladar a la Costa Blanca alacantina, en concret a la localitat de Bolulla, per a disputar la sisena prova del CEM, en concret la 2a edició de la Pujada Bolullai Tàrbena.

A la cita van acudir Raul Ferré (Silver Car CS) i Edgar Montellà (Silver Car S3) per a defensar o millorar, en cas que fos possible, les seves posicions en les classificacions provisionals del CEM 2021, de les seves respectives categories. Gerard de la Casa (Ford-Categoria I), habitual en les proves de turismes (categoria I) del CEM, continua recuperant-se de la seva lesió al canell. La seva reaparició és a prop.

Raul Ferré (Silver Car CS), va haver de lluitar una vegada més aquesta temporada contra l’experimentat Javi Villa, diverses vegades campió de l’especialitat. Raul, malgrat no poder completar la primera pujada de carrera, ho va intentar fins al final i va acabar el meeting a menys de 3“ de l’asturià, una vegada acumulats els seus dos millors cronos.

Per part seva, Edgar Montellà (Silver Car S3) va tornar a ser un dels protagonistes en la lluita pel triomf en la categoria III. Finalitzades les tres pujades vàlides per a la classificació final, es va situar en la tercera plaça, va repetir el resultat de la passada temporada, en una jornada en la qual la seva actuació va anar de menys a més.

Les fortes pluges van respectar la comarca de la Marina Baixa

La meteorologia, protagonista negativa la setmana passada a la Comunitat Valenciana, va respectar l’escenari de la pujada de l’Automòbil Club AIA. La competició es va disputar amb l’asfalt de la carretera CV-715, sec i per tant els equips participants van evitar l’estrès que sempre provoca els canvis de rodes en moments puntuals.

Categoria II

Raul Ferré (Silver Car CS). Va mantenir intactes les seves opcions al triomf fins al final.

El pilot de l’ACA Esport no va tenir un inici fàcil en una pujada amb característiques molt diferents, a les disputades en la primera part de la temporada.

En la primera pujada vàlida per a la classificació final, Raul no va aconseguir travessar la línia d’arribada, així ens explicava el succeït: “En un dels revolts de la pujada he entrat massa ràpid i he fet una virolla. Malgrat tot, ja analitzarem que és el que ha passat exactament.”

A partir d’aquest instant el jove pilot de l’Automòbil Club d’Andorra no podia permetre’s el més mínim error si volia estar en el podi final: “Així és, anar de pressa sense cometre errors per a estar en el podi era l’objectiu. Ho hem aconseguit, hem estat competitius, en la part final del traçat (segon intermedi) érem els més ràpids, però en el còmput de la pujada ens hem quedat a 1″3 de Javi Villa, en cadascuna de les dues pujades”. A més afegia: “En la part inicial, costava que les rodes agafessin temperatura i el comportament de la barqueta no era el normal, fins al cap del primer quilòmetre (sisena corba més o menys), no podia pilotar amb normalitat”.

Raul i el seu equip es mostraven satisfets al final d’una jornada que no va començar del tot bé, però que van saber reconduir per a estar entre els més ràpids: “No hi ha dubte que estem molt contents, a priori era una pujada complicada per a nosaltres per les seves característiques, amb un asfalt amb poca grip… Amb tot hem aconseguit el nostre objectiu, segona posició absoluta i, com he dit a una distància mínima de Javi Villa. Continuarem treballant per a continuar millorant i anar llimant, encara més, aquesta diferència que ens separa del triomf.”

Categoria III

Edgar Montellà (Silver Car S3). Va salvar el podi en l’última pujada de carrera.

Després del triomf de Chantada, Montellà esperava mantenir la ratxa positiva en una pujada tan diferent com és l’escenari de la pujada Bolulla i Tàrbena. Amb l’afegit que, tot just començar, la mecànica del seu CM va voler posar emoció al meeting.

Així ens ho comentava el pilot de l’ACA Esport: “En la segona manga d’entrenaments, es va trencar una ròtula de la suspensió, no hem pogut travessar la línia d’arribada. Amb el temps just de reparar l’avaria hem sortit a la carrera i hem fet algun segon de més, que ens ha deixat endarrerits respecte als nostres rivals. En la continuació, última d’entrenaments i segona de carrera, no hem trobat la solució i la situació ha continuat empitjorant. En algun moment m’he vist fora del podi.”

A l’última pujada la situació ha millorat: “Amb el tercer lloc, hem aconseguit una plaça en el podi de la carrera, a més pensant en el campionat, Benito (Pérez) i Mario (Asenjo) no s’han escapat tant i ampliem diferències amb la resta de rivals. Ara ja pensem en Totana (Múrcia), tenir el SilverCar, 100% competitiu i intentar aconseguir un altre triomf i entrar de ple en la lluita pel títol de la categoria més igualada del CEM.”

Com bé diu Montellà, a la fi de setembre (dies 25 i 26), hi haurà una nova oportunitat per a continuar amb la lluita pels llocs d’honor, en aquesta recta final del campionat. La cita serà a Totana (Múrcia), en la 35 Subida al Santuario de la Santa, una prova habitual del CEM i en conseqüència, un traçat ben conegut pels pilots que segueix el certamen en les últimes temporades.