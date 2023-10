Una varietat de gelats més saludables (Getty images)

Quan vulguem optar pels gelats saludables, és fonamental llegir les etiquetes dels ingredients, de la mateixa manera que ho fem amb altres productes. Evita aquells que tinguin una llarga llista de components desconeguts o amb noms complicats. També és important recordar que el consum moderat és clau, ja que fins i tot els gelats més saludables poden contenir calories i sucres. Malgrat això, aquestes poden ser les opcions més recomanables, que variaran també, segons els mètodes de preparació:

1. Els gelats fets amb fruita natural són una opció saludable, pel fet que proporcionen totes les vitamines i els nutrients de la fruita. Busca aquells amb una alta proporció de fruita i sense sucres afegits.

2. Iogurt gelat: Els gelats fets amb iogurt baix en greix poden ser una alternativa saludable als gelats de nata, perquè proporcionen proteïnes i probiòtics beneficiosos per a la salut intestinal.

3. Gelat sense sucre afegit: La gran majoria de les marques, disposen d’opcions de gelats sense sucre afegit. No obstant això, cal llegir les etiquetes per a assegurar-se que no s’han utilitzat substituts del sucre que puguin tenir altres impactes en la salut.

4. El gelat de llet vegetal (com pot ser el fet amb llets d’ametlles o coco), pot ser una alternativa si tens intolerància a la lactosa o si prefereixes evitar els productes d’origen animal.

Preparar el teu propi gelat a casa sempre serà una de les millors opcions, ja que et permet controlar els ingredients i evitar additius no desitjats. Pots fer ús de fruita natural o edulcorants naturals com la mel o altres opcions més saludables en la seva elaboració.