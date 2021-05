Els Festivals de Senderisme dels Pirineus arriben per primer cop a les 11 comarques pirinenques

Els Festivals de Senderisme dels Pirineus arriben enguany a la sisena edició amb un rècord de 13 esdeveniments programats de maig a octubre, habitualment els caps de setmana, dels quals 4 s’ofereixen per primer cop. A més, s’estendran, també per primera vegada, a les 11 comarques que integren la marca turística Pirineus (les comarques considerades de muntanya més l’Alt Empordà).

El director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, i el director de l‘Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta, els han presentat en un acte que ha tingut lloc al volcà Montsacopa d’Olot (Garrotxa). També hi ha participat el regidor de Promoció econòmica de l’Ajuntament d’Olot, Estanis Vayreda; la tècnica responsable de la marca turística Pirineus de l’Agència Catalana de Turisme, Dèlia Montesinos; el vicepresident del Patronat Turisme Girona Costa Brava Girona, Jordi Masquef, i la consellera delegada de Turisme i Cultura del Consell Comarcal de la Garrotxa i membre de la junta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalias.

La presentació ha estat dinamitzada per l’atleta de muntanya Núria Picas i ha inclòs una ruta guiada a peu fins a dalt del volcà, on s’ha reproduït una part de les activitats del festival Garrotxa Volcanic Festival, centrada en la relació entre el poeta Joan Maragall i la comarca.

Per ordre cronològic, els esdeveniments programats són el Festival Camina el Berguedà (14-16 de maig), Lo Festival de Senderisme de la Conca Dellà (21-23 de maig), el Garrotxa Volcanic Walking (28-30 de maig), el Cerdanya Happy Walking (10-13 de juny), el Festival Camina Pirineus Alt Urgell (23-27 de juny), el Val d’Aran Walking Festival (28 juny-4 de juliol), el Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus (15-18 de juliol), el Summit Val d’Aran Festival (23-29 d’agost), el Senderi-Festival de Senderisme de Sort, la Vall d’Àssua i el Batlliu (3-5 de setembre), el Festival de Senderisme del Solsonès (18-19 de setembre), l’Alt Empordà Sea Walking (24-26 de setembre), el Ripollès Discovery Walking (1-3 d’octubre) i el Vall de Boí Trek Festival (9-12 d’octubre.

D’aquests, n’hi ha quatre que es programen per primer cop. Així, el Festival Camina Pirineus Alt Urgell coincidirà amb la baixada de les falles d’Alàs, la més antiga de Catalunya. El Summit Val d’Aran Festival es dirigeix a persones experimentades i amb bona condició física, amb ascensions als cims més alts de la vall. Pel que fa al festival de Sort, permetrà conèixer els paisatges de la vall d’Àssua, que van inspirar l’artista de renom internacional Santi Moix. Finalment, el festival del Solsonès, inclou ascensions al massís del Port del Comte, rutes per la via ferrada de Canalda i també passejades pels carrers de Solsona.

El director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Albert Alins, ha definit els Festivals com “una iniciativa del territori que ha pogut aglutinar diferents projectes pirinencs, que defineix el senderisme com a eix central, amb guies intèrprets locals, on tots els públics hi són benvinguts i on els productes locals aporten un valor afegit”. Es tracta, ha afegit, “d’una combinació perfecta per descobrir racons, curiositats i detalls, amb uns guies professionals ens faran sentir privilegiats”. “Combinar el projecte de Festivals amb la marca turística Pirineus permet presentar un producte de marca territorial”, ha emfasitzat.

Una altra de les novetats d’enguany seran dos concursos de fotografia en el qual podran participar les persones que assisteixin a algun dels festivals i publiquin imatges a les xarxes socials amb l’etiqueta #FSP2021. El premi serà un cap de setmana per a dues persones amb allotjament i activitat de senderisme inclosos.

Descoberta del patrimoni pirinenc

Amb una durada d’entre dos i set dies, els festivals ofereixen rutes guiades a uns preus inferiors als habituals a càrrec de guies locals i també activitats complementàries per a la descoberta del patrimoni cultural, natural i gastronòmic de les valls pirinenques. A diferència de les fires turístiques, que se solen celebrar en un recinte o pavelló, els festivals estan descentralitzats. Així, les activitats es reparteixen pels diversos indrets del territori que acull cada festival, incloent-hi espais naturals d’alt valor, com ara 6 parcs naturals i l’únic parc nacional de Catalunya.

Aquests esdeveniments s’inspiren en els walking festivals dels països centreeuropeus, on estan molt consolidats. Els festivals combinen itineraris per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills, amb propostes per als més avesats a recórrer llargues distàncies. A més de les rutes a peu, les activitats programades permeten conèixer la cultura local: tastets gastronòmics, visites a museus, concerts, rutes culturals o activitats de nit complementen les caminades. Així mateix, permeten posar en valor i donar a conèixer la feina dels guies locals.

A la primera edició dels festivals, celebrada l’any 2016, quatre territoris pirinencs van organitzar aquests esdeveniments, en què van participar un total de 600 persones. El nombre de visitants ha anat en augment fins al màxim de 2.317 que es va assolir el 2019, quan es van oferir 11 festivals. L’any passat, tot i l’impacte de les restriccions imposades per la COVID-19 i la cancel·lació de 3 dels 11 esdeveniments que s’havien programat, hi van participar 1.130 persones.

Protocols de seguretat

Els Festivals de Senderisme són un tipus d’activitat idònia tot i la pandèmia de la COVID-19, atès que tenen lloc a l’aire lliure i afavoreixen l’activitat física a la natura, una opció de lleure que s’ha demostrat molt demandada per la ciutadania després dels mesos de restriccions de moviment. També és una oportunitat per conèixer el patrimoni històric, cultural i gastronòmic de les comarques pirinenques i donar suport al seu teixit econòmic de petits productors.

A més, tots els esdeveniments compleixen amb els protocols d’higiene i seguretat recomanats per les autoritats sanitàries i turístiques. En aquest sentit, tant les entitats organitzadores com les empreses de guiatge que acompanyaran els visitants durant les rutes a peu vetllaran per fer les activitats amb grups reduïts de persones, sempre amb reserva prèvia, mantenint la distància de seguretat entre els participants, i garantint que portin mascareta i es rentin les mans.

Un producte amb marca territorial

L’IDAPA, a través de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, és l’organisme públic, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, que coordina els festivals pirinencs, procurant que els esdeveniments compleixin uns criteris comuns definits amb els parcs naturals del territori.

En aquest sentit, el director de l’IDAPA, Pere Porta, ha valorat que “impulsats per la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, els Festivals pretenen potenciar el senderisme i el guiatge com a sectors econòmics que ofereixen oportunitats per al desenvolupament, i ajudar a reconèixer i consolidar la professió de guia als Pirineus”. D’aquest treball també n’ha sortit una guia de valorització del sector que pren el nom de Deixa‘t guiar!

L’IDAPA forma part del Programa Pirineus, una iniciativa de treball conjunt liderada per l’Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement i formada també pel Consell General d’Aran, la Diputació de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida (Ara Lleida) i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Aquest programa té per objectiu la promoció internacional de la Marca Turística Pirineus.

En aquest sentit, des de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) celebren que enguany s’organitzin festivals a les 11 comarques que conformen la marca Pirineus perquè aquest fet aporta un gran valor afegit. “A Catalunya tenim la sort de comptar amb l’atractiu dels Pirineus, un territori únic i transversal que té un gran potencial, ja que ofereix una gran diversitat d’experiències”.

L’ACT treballa per posicionar els atractius turístics que té Catalunya i, per això, a través de diferents projectes, com ara el Programa Pirineus i la marca Senderisme a Catalunya, es pretén donar a conèixer tots els recursos que fan que el potencial turístic català sigui un actiu molt positiu per a l’economia del país. “Els Festivals de Senderisme dels Pirineus són un bon exemple d’iniciativa que conjuga el descobriment dels encants que ofereix aquesta part del nostre territori amb la dinamització del teixit econòmic local”, afirmen des de l’ACT.