La Massana inicia la neteja preventiva de boscos

Els treballs forestals que cada temporada porta a terme el Comú de la Massana, dins el pla preventiu d’aclariment de boscos i del pla per evitar els incendis, es duran a terme en les setmanes vinents.

Primerament s’intervindrà a l’Aldosa, a la zona del camí de les Boïgues. Segons els informes tècnics, cal prioritzar aquest bosc amb una actuació silvícola per evitar el risc de caiguda d’arbres a sobre d’edificis i també per minimitzar el risc d’incendi.

La densitat actual d’una part del bosc (per sobre de la carretera de la Gonarda), és excessiva, cosa que comporta una inestabilitat que posa en perill la salut dels arbres, que podrien acabar emmalaltint i morint-se per falta de llum i nutrients. Per tot això, cal executar actuacions per aclarir la zona, deixant espai entre arbres i estabilitzar el bosc.

Seguidament trobem el pla tècnic, on cal que es tallin els arbres que són poc vigorosos, amb capçades desequilibrades, i que, per aquestes condicions, es podrien desprendre i provocar danys als edificis de la zona. No es tallarà cap arbre fort ni de fulla caduca, ja que són espècies protectores en cas d’incendi.

Un cop tancats aquests treballs es procedirà a treballar a Arinsal, al Coll de les Cases.