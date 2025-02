Els equips nacionals femení i masculí, a les NC de Dobbiaco amb Xavier Cornella 29è

L’esquiador andorrà, Xavier Cornella (FAE)

Aquest divendres, 28 de febrer, s’ha disputat a Dobbiaco (Itàlia) un eslàlom corresponent als Campionats Nacionals de Geòrgia, amb la presència de l’equip nacional masculí i femení. De l’expedició andorrana, l’esquiador del Principat, Xavier Cornella, ha estat el més destacat sent 29è.

Així doncs, a la cursa masculina, Xavier Cornella ha estat 29è amb el dorsal 37, amb un crono de 1.46.53, a 5.52 del millor registre, que ha estat el búlgar Kalin Zlatkov, amb 1.41.01. L’andorrà feia el 34è crono a la primera mànega, mentre que a la segona feia el 30è temps.

Per la seva part, Àlex Rius no ha completat la segona mànega, després que a la primera fos el 31è temps, mentre que a Bartumeu Gabriel li ha passat el mateix, que a la segona ha quedat fora, sent a la primera 32è.





“Out de Mijares i Medina”

A la cursa femenina, Carla Mijares ha quedat fora a la segona mànega, després que a la primera finalitzés 15a amb 56.31, a 2.76 del millor registre de mànega, que era per a la italiana Vera Tschurtschentahler (53.55), que també ha estat, finalment, la guanyadora de la cursa. Per la seva part, Íria Medina no ha pogut completar la primera mànega.





Aquest vespre de divendres, un nou NC femení

Avui al vespre, l’equip femení torna a competir, a les 18:00h la primera mànega i a les 20:00h la segona, a l’eslàlom corresponent al Nacional de Mèxic que es disputa també a Tesido/Dobbiaco (Itàlia).