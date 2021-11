Els comuns demanaran al Govern una pròrroga per concedir llicències als propietaris d’edificis inacabats

Els set comuns demanaran al Govern una modificació del Reglament de la construcció amb l’objectiu d’allargar tres mesos (fins al març del 2022) el termini de 18 mesos perquè els propietaris d’edificis inacabats entrin la llicència de construcció corresponent. Així s’ha acordat aquest dimarts, i a petició del Comú de Canillo, en la Reunió de cònsols que ha tingut lloc aquest matí al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Tal com han detallat en la roda de premsa posterior els cònsols majors d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, que han exercit de portaveus, també demanaran a l’executiu una segona modificació del Reglament de la construcció per tal que es puguin atorgar autoritzacions provisionals de construcció per fer centres esportius i recreatius lúdics tancats.

D’altra banda, els cònsols han informat que s’ha entrat a tràmit el recurs administratiu contra el Govern amb relació a les transferències de l’any 2017 i que s’han renovat els representants dels comuns en diversos organismes, com la Comissió consultiva del registre d’identificació administrava i l’Organisme andorrà de cooperació transfronterera.

Finalment, s’ha informat de la voluntat de la Comissió nacional de la infància i la joventut de, en el marc del pla nacional per la infància i l’adolescència, potenciar activitats amb la presència d’infants i joves. És per això que es demana ara la col·laboració de les parròquies perquè exposin quines accions consideren prioritàries en aquest sentit.

La pròxima Reunió de cònsols tindrà lloc el 8 de febrer a Sant Julià de Lòria.