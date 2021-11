Catalunya obre els ajuts per a la mobilitat dels estudiants universitaris de l’Alt Pirineu, l’Aran

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGUAR) del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya té oberta fins al 20 de desembre la convocatòria de subvencions per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès.

L’ajut s’adreça a tots els estudiants que estan matriculats en un grau d’una universitat del sistema universitari català en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut (curs 2021-2022). Els requisits també estableixen que l’alumne ha d’estar empadronat al domicili familiar en alguna de les comarques de la convocatòria i certificar que resideix fora per motius educatius. L’acreditació de la residència es pot fer amb un contracte de lloguer o bé amb un document que concreti que l’habitatge de residència és de la família. Si es viu en una residència d’estudiants, cal aportar un certificat.

La Beca APA es pot sol·licitar sempre que les classes se segueixin de manera presencial i s’estigui matriculat d’un mínim de 60 crèdits en la matrícula anual en estudis de grau o un mínim de 30 crèdits per cada semestre. En el cas d’alumnes que no inicien estudis universitaris, se’ls demana que hagin superat el 80 per cent dels crèdits matriculats el curs anterior o 60 per cent en el cas dels estudis de les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura.

Ajut en els tràmits

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell ofereix ajut en la tramitació de la beca, al telèfon 607 86 69 02 o bé al correu electrònic icolilles@ccau.cat.

Nova sala d’estudi a l’OJAU

En un altre ordre de coses, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell ha obert una sala d’estudi provisional per a treball individual i grupal. L’espai es pot reservar cada dilluns, segons la disponibilitat de l’oficina, al telèfon 607 86 69 02.