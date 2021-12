Els alumnes de l’Escola d’art exposen al Museu Carmen Thyssen l’exposició ‘Paisatge en risc’

El vestíbul del Museu Carmen Thyssen Andorra acull l’exposició ‘Paisatge en risc’ dels alumnes de l’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella i que es pot veure de forma gratuïta fins al 9 de gener de 2022. A la presentació, celebrada a l’equipament museístic, hi ha format part la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva; la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol; la directora de l’Escola d’art de la capital; Neus Mola i la cap de projectes del museu, Teresa Areny.

La iniciativa pren com a punt de partida l’exposició actual al museu ‘Talents amb denominació d’origen. De Rigalt a Puigdengolas’, de la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà i la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, i busca que els alumnes amateurs facin una interpretació del paisatge actual. Segons Mola “els alumnes han volgut plasmar la visió contraposada al plantejament idealista i bucòlic dels paisatges del segle XIX subjecte a la contaminació, la destrucció i els plàstics que malmeten el nostre medi ambient”. I ha afegit que “és molt engrescador quan a partir d’una temàtica cadascú en fa una interpretació d’una manera particular”.

La nova exposició compta amb un total de quaranta peces en què els alumnes han fet servir diverses tècniques artístiques com la pintura, la fotografia, la ceràmica, el gravat o la joieria. De fet, aquesta és la segona ocasió en què l’escola participa. L’any passat ho van fer amb “Reinterpretant Tappert“. En aquest sentit, la ministra Riva ha posat èmfasi en el fet que es tracta “d’un projecte en què els dos equips han treballat per unir el tema de l’exposició d’enguany fins a crear una segona exposició en la qual veurem una mirada diferent, amb uns paisatges diferents i allunyats de la mirada bucòlica”. També la cònsol major ha volgut expressar el seu suport a l’escola d’art i ha explicat que “el projecte conjunt amb el museu suposa per a una escola d’art modesta, però amb molta força, un entusiasme pels alumnes, que tenen oportunitat de veure exposades les seves obres en un lloc com aquest”.

A diferència de la primera experiència, enguany s’ha comptat amb la participació de nou alumnes del grup juvenil. La directora de l’Escola d’art també ha indicat que “el gran potencial de la mostra és la mirada personal i incisiva amb què els artistes, sobretot els més joves, representen els paisatges actuals. Una denúncia a la societat actual, que està malmetent el nostre medi ambient i l’està posant en risc. L’exposició vol commoure consciències i provocar un canvi en la societat.” Per la seva banda, Teresa Areny ha exposat que “convidar als artistes amateurs del país forma part d’un dels objectius de dinamització del museu, afavorint les sinergies entre institucions”.