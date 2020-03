La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, acompanyada de la consellera de Cultura i Esports del Comú de Sant Julià de Lòria, Sònia Carrillo, i del director de Ràdio i Televisió d’Andorra, Xavier Mujal, ha lliurat, aquest dissabte al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, els premis del tretzè Dictat nacional. L’acte ha aplegat prop de 200 alumnes que han arribat a la final després de passar la fase prèvia on hi van participar prop de 1.300 alumnes dels tres sistemes educatius.

Riva ha celebrat la consolidació de la trobada que serveix per posar en valor i potenciar l’ús del català entre els alumnes del país, en una jornada festiva i amb la participació de tots els sistemes educatius.

L’actriu andorrana Núria Montes ha estat per segon any consecutiu qui ha dictat els textos als participants. La final s’ha disputat a les 10 del matí per a la categoria A, amb els estudiants de tercer de segona ensenyança de l’Escola Andorrana, tercer d’ESO del sistema espanyol i troisième del francès, i a les 11 h ha tingut lloc la final de la categoria B, amb estudiants de quart de segona ensenyança, quart d’ESO i seconde.

El primer premi de la categoria A, valorat amb un xec de 600 euros i un diploma, ha estat per a Marc Salinas del Lycée Comte de Foix. Raquel Moreira, també del Lycée, ha quedat en segon lloc i ha estat obsequiada amb un xec de 350 euros. Finalment en tercera posició ha quedat Clara Cardús, també alumna del Lycée i s’ha endut un xec valorat en 150 euros.

Pel que fa a la categoria B, amb els mateixos premis per als tres primers classificats, la guanyadora ha estat Elena Martín, del col·legi Janer. El segon premi ha estat per a Izan Mato, del Lycée Comte de Foix, i ha quedat tercer Gabriel Muñoz, del col·legi Sagrada Família.

Els textos de la final s’han extret de la novel·la Ossos i cendres, de Robert Pastor. Tots els finalistes han rebut el llibre com a obsequi després de fer el dictat i l’autor ha estat present al Centre Cultural i de Congressos per signar els llibres.