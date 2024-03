El Zoo del Pirineu contribuirà a la supervivència de les òlibes

L’òliba protegeix els camps dels ratolins (Juanjo Martínez)

La Fundació Zoo del Pirineu, a Odèn, al Solsonès, ha rebut l’autorització de la Direcció General de Polítiques Mediambientals de la Generalitat per a iniciar una prova pilot per a convertir-se en un centre col·laborador per a projectes de conservació del medi ambient, específicament com a centre de cria d’òlibes. L’objectiu de la col·laboració és reforçar les poblacions d’òlibes existents i reintroduir-les localment allà on ja estiguin extintes.

Les òlibes criades al refugi d’animals salvatges Zoo del Pirineu, una vegada independitzades -quan tenen al voltant d’un mes d’edat- seran traslladades al Centre de Fauna Vallcalent a Lleida. Allà es coordinarà la gestió del seu alliberament en espais seleccionats minuciosament per experts.

La Fundació Zoo del Pirineu considera que és essencial el desenvolupament d’aquest tipus de projectes, ja que tots els éssers vius tenen un paper important a la natura. En el cas concret de l’òliba, és un animal molt important per a l’ecosistema i un veritable «aliat» de les persones, ja que s’alimenta gairebé exclusivament de ratolins.

L’òliba és una espècie de mussol protegida a nivell mundial. A Catalunya està catalogada com a espècie amenaçada en estat vulnerable. Aquesta classificació requereix la implementació de plans de conservació per a evitar la seva desaparició al nostre territori. Entre d’altres, els problemes que afronta és l’ús de raticides o les col·lisions amb cotxes a la carretera. Una altra pràctica humana que l’afecta molt negativament és tapar l’accés als campanars i altres forats als edificis per a evitar l’entrada dels coloms, ja que així també s’eliminen els possibles espais on l’òliba pot nidificar.

Perquè el projecte tingui èxit és crucial que les òlibes creixin segons un protocol estricte que inclou una alimentació específica i un contacte mínim amb les persones que garanteixi una emancipació d’acord amb el comportament natural. La Fundació Zoo del Pirineu expressa el seu agraïment a la Generalitat per a confiar en la capacitat i el compromís per a participar en aquest projecte de prova pilot.