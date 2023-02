El viaducte del carrer Doctor Vilanova quedarà tancat al trànsit durant vuit mesos

Vehicles circulant de pujada pel mig de la calçada pel viaducte del carrer Doctor Vilanova (AndorraCapital)

El viaducte del carrer Doctor Vilanova deixarà d’estar operatiu durant un període estimat de vuit mesos a partir del proper dilluns, 27 de febrer. S’hi han d’efectuar treballs de reparació i reforç de l’estructura d’un equipament malmès pel pas del temps -està en ús des del 1977- i on és imprescindible actuar. La naturalesa i complexitat dels treballs obliguen al tancament del pont mentre s’executa la rehabilitació.

Ho ha explicat avui sobre el terreny el cònsol menor, David Astrié, acompanyat del ministre de Territori i Habitatge en funcions, Víctor Filloy. Les obres tindran un cost d’1,9 milions d’euros, del qual el Govern n’assumirà 150.000 perquè sota el viaducte es troba la maquinària pesada de climatització de l’edifici administratiu, el que suposa una dificultat i complexitat afegida a l’obra.

Els treballs, adjudicats el juliol del 2022, s’han planificat perquè s’iniciïn un cop finalitzades les obres de desplegament de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm situades entorn del Govern.

Aquest tram del carrer Doctor Vilanova que connecta el carrer Prat de la Creu amb la plaça Rebés, doncs, quedarà sense servei fins ben entrada la tardor. Els circuits alternatius de connexió amb el Centre històric i la part alta de l’eix comercial són el carrer Baixada del Molí i l’avinguda Meritxell.

En els darrers mesos, s’han desenvolupat mesures al viaducte per prevenció i seguretat, i alhora per a desincentivar l’ús d’una via que havia de ser objecte de rehabilitació. Inicialment, es va restringir el pas dels vehicles de gran tonatge i autobusos, i des del 17 de desembre passat, la via es va limitar a un únic carril de pujada.

La circulació s’ha concentrat des d’aleshores al centre de la calçada per precaució, ja que els informes tècnics confirmaven l’augment de l’erosió als laterals de la infraestructura, en cap cas, però, amb cap perillositat immediata. De fet, tal com aconsellaven els estudis tècnics, ja fa uns mesos també s’havia limitat el pas per als vianants al tram superior dret en sentit pujada.

Els treballs de rehabilitació del viaducte inclouran la supressió dels graons de la voravia del costat de l’edifici administratiu, la renovació de les baranes, l’ampliació de les voravies i l’ampliació de l’accés cap a la plaça del Poble a través de l’escala de la part alta.

El vial del carrer Doctor Vilanova, promogut pel Quart d’Andorra la Vella el 1976, es va inaugurar l’any 1977 pel cònsol Antoni Puigdellívol. Connecta la plaça Rebés amb el carrer Prat de la Creu amb una longitud total de 160 metres, 80 dels quals corresponen al viaducte objecte d’actuació. Els costos dels treballs aleshores van ser de 40,8 milions de pessetes. Cal esmentar que moltes de les patologies diagnosticades es deuen fonamentalment a la manca d’impermeabilització del tauler, molt poc habitual en l’època en què es va construir l’equipament.





Es licita la reforma i l’ampliació de la part baixa del carrer

Aquesta setmana, a més, el Comú ha tret a licitació el concurs de reforma i ampliació de la part baixa del carrer Doctor Vilanova (amb la confluència amb l’avinguda Tarragona i el carrer Prat de la Creu) amb l’objectiu de potenciar la zona com una de les principals portes d’entrada al centre de la parròquia. El projecte preveu l’ampliació a 3 carrils de circulació (2 de pujada i 1 de baixada) amb l’objectiu d’aportar de nou la centralitat cap a la part alta de l’avinguda Meritxell i el Centre històric i donar-hi un accés més directe. Es preveu que les obres comencin a final d’estiu.