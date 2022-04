El toc d’un rival deixa a Vinyes-Font sense opcions al podi de Spa-Francorchamps

Joan Vinyes i Jaume Font, al volant d’un Cupra TCR DSG, van repetir la 6a posició (categoria TCR) aconseguida en l’edició 2018, de les 12 hores de Spa-Francorchamps. En aquesta ocasió l’equip Baporo Motorsport va completar un total de 223 voltes al mític traçat belga.

Amb tot, les circumstàncies de la present edició han estat molt diferents, superats els tradicionals CODE60 d’inici de carrera, Vinyes i Font van remuntar fins a la 3a posició de la seva categoria i semblava que la seva progressió els podia portar al capdavant de la seva categoria. No obstant això, en la cinquena hora de competició un toc d’un equip volta perduda va avortar de cop l’excel·lent ritme de l’equip Baporo Motorsport. Cal destacar que l’eix posterior del Cupra TCR DSG #151 va resultar molt tocat per l’impacte.

La meteorologia va ajudar al fet que la duresa d’una prova de resistència d’aquestes característiques fos més suportable. Es va mantenir l’asfalt sec durant les 12 hores, va començar a plovisquejar una vegada la majoria d’equips havien travessat la línia d’arribada. En aquells moments ja no va tenir cap incidència.

Com estava marcat en el timming horari de la prova, el dijous els equips es van desplaçar fins a Mamedy, localitat situada a 11 km de Stavelot, perquè els aficionats poguessin veure de prop al mig centenar de vehicles inscrits, de les diferents categories. D’aquesta manera, els pilots van poder aparcar durant unes hores la competició i dedicar-se a una activitat més relaxada com pot ser signar autògrafs o conversar amb els aficionats.

Entrenaments lliures (1h30’): Després de mesos sense competir en la pista de Spa-Francorchamps, aquesta sèrie de lliures era molt esperada tant per Font com per Vinyes, per a recordar les dificultats que amaga el traçat belga, A part, comprovar que la posada a punt del Cupra TCR era la correcta, també era un treball ineludible en aquesta primera presa de contacte. Tot es va desenvolupar sense problemes, els dos pilots van acabar la sessió convençuts de les seves possibilitats de començar amb bon peu els cronos, malgrat no ser un factor decisiu en una carrera de 12 hores de durada.

En els entrenaments oficials (30’, 3 series), En els entrenaments oficials (30’, 3 sèries), els factors que no depenien d’ells mateixos van tenir una repercussió important en els cronos finals. Així en la primera sèrie, Font, es va trobar en l’inici amb un CODE60 (és a dir, els vehicles no poden superar els 60 km/hora en la pista) i al final es va haver de conformar amb un crono de 2’44”416, que va ser el que va fer en la volta prèvia a la qual havia de ser la “bona”. Per la seva part Vinyes, va disputar les dues sèries següents, també va tenir problemes, en aquest cas de “trànsit”, en el seu primer intent, mentre que en l’última sèrie, la decisiva, va parar el crono en 2’35”339. Un temps que segons el pilot andorrà encara hagués pogut millorar en algunes dècimes.

Una vegada finalitzada aquesta primera jornada d’activitat frenètica en el traçat de Stavelot, Vinyes comentava: “Ha estat una primera jornada molt positiva malgrat les situacions que s’han produït i que no ens han afavorit. Amb els cronos normals hauríem millorat alguna posició en la graella de sortida, però això en una prova tan llarga té una importància relativa. De vital importància serà superar els habituals tocs en els compassos inicials i a partir d’aquí intentar imposar el nostre ritme. Sóc optimista!!!”.

12 hores (primera part): Excel·lent inici del tàndem Font- Vinyes que, amb un ritme molt competitiu, després de la tercera hora de competició s’havien situat en el tercer lloc de la seva categoria, amb les mateixes voltes que el segon classificat (53 voltes) i a tan sols 1 volta del líder entre els TCR, l’equip suís World Power-Racing. El bon feeling en competició es va mantenir durant un parell d’hores més fins que es va produir l’incident esmentat. El pilot de Suzuki Ibèrica el comentava de la següent manera: “Ha estat un avançament que a priori no representava cap dificultat. Quan pràcticament l’havia superat, vaig notar un cop en la part posterior. El Cupra va començar a reaccionar de manera estranya, però encara vaig poder completar aquesta primera part de la cursa, encara que amb algun ensurt a 230 km/hora. En el box vam poder comprovar que hi havia una roda totalment oberta i … El problema és que no podíem reparar fins a l’endemà. Una vegada finalitzades la primera part de la carrera les mecàniques quedaven en règim de parc tancat”.

12 hores (segona part): Durant la jornada del diumenge (dia 24), la prioritat era recuperar en la mesura del possible la mecànica i poder finalitzar les 12 hores. Van aconseguir l’objectiu, però no va ser fàcil. Aquest era el comentari de Vinyes: “En el box, els tècnics de Baporo van fer tot el que era a la seva mà per a deixar en les millors condicions la roda danyada en l’incident del dia anterior. Això no obstant no va ser tot, vam trencar un buje…, Un dia complicat per a tots. Tot i els inconvenients vam poder completar i gaudir de les 12 hores de Spa que era un dels objectius del cap de setmana.”

De la pista belga, Vinyes va enllaçar el seu desplaçament a la Corunya on durà a terme un test sobre asfalt, al volant del Szuzki Swift R4lly S, per a preparar la pròxima cita del ERCopen, el Ral·li Illes Canàries.