Coneix les millors tècniques d’estudi

Tots hem passat per aquests moments en els quals no ens podem concentrar per a estudiar, però no et preocupis, que aquí et donem algunes de les millors tècniques d’estudi que pots aplicar.

Resumeix les teves anotacions en fitxes d’estudis. Passa les teves anotacions de classes a mà dins de fitxes. Així revises fins a tres ocasions la informació i és més probable que se’t quedi en la memòria.

Utilitza dibuixos. Els humans retenim millor la informació si l’associem amb una imatge. Si aprens idiomes, pots fer dibuixos amb la paraula a sota, i la pronunciació.

Mapes mentals. Una de les característiques principals d’aquest mètode és el que tot es desprèn d’una idea central i l’associes amb fletxes o diverses imatges que es desprenen d’aquesta. En el centre del mapa has de col·locar la teva idea principal i anar desprenent conceptes relacionats o secundaris.

Fes exercicis pràctics. Va dirigit per als estudis relacionats amb les matemàtiques, física, química, comptabilitat, etc. Es recomana buscar exercicis similars als que estàs estudiant. El millor és practicar molt.

Pràctica distribuïda. Aquest concepte es refereix a distribuir les hores d’estudi d’acord amb el tema en particular. És a dir, planificar amb anticipació l’estudi que li donaràs a cada prova.

No és gens recomanat estudiar tot a l’últim moment, perquè el més segur és que no se’t quedi molt del que vulguis recordar.

Per blog.rincondelvago.com / AMIC – Tot Sant Cugat