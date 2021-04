El Raonador es trasllada a la Casa Bauró

La Institució del Raonador del Ciutadà canvia de seu el proper 19 d’abril. Deixa, doncs, el despatx que ocupava a l’edifici del Consell General per tal de traslladar-se a Casa Bauró, on fins fa uns mesos hi havia la Biblioteca Nacional, que ara es troba a l’antic hotel Rosaleda d’Encamp.

El canvi de seu es fa amb la “voluntat de reforçar la independència i visibilitat de la Institució, així com per oferir un espai més autònom i accessible a la ciutadania, especialment per a les persones amb diversitat funcional“, segons ha assenyalat el Raonador.

Les noves instal·lacions, al cor del centre històric de la capital, estan distribuïdes en quatre plantes: amb una zona de recepció adaptada a les persones amb mobilitat reduïda, dues plantes de treball i arxiu, i un cap de casa.

Aquesta distribució permetrà millorar el servei a la ciutadania i donar resposta a les noves funcions que la reforma de la llei de la Institució de l’octubre de 2017 atorga al Raonador.

Funcions que es concreten substancialment en la informació i l’assistència a les persones que puguin considerar que els seus drets han estat vulnerats prop de l’Administració. Així mateix pel seguiment del contingut i els efectes de la normativa que incideix en la lluita contra la discriminació i el racisme, i la sensibilització de la ciutadania en tot el que estigui relacionat amb aquestes matèries. A més, la llei de 2017 fa extensives les competències del Raonador del Ciutadà per rebre i tramitar les queixes i les reclamacions que concerneixen les relacions de la ciutadania amb persones o entitats privades, no només quan es tracti de l’acompliment de les funcions relacionades amb la lluita contra el racisme, la intolerància i la discriminació, sinó també en relació amb la defensa i la protecció dels drets dels menors d’edat i de les persones discapacitades.

La institució manté l’horari habitual d’atenció al públic. De dilluns a divendres de les 8 del matí a les 3 de la tarda, de forma ininterrompuda. També són obertes la resta de vies d’accés a la Institució: Telèfon, formularis web, correu electrònic i xarxes socials.