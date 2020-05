El PS reclama els informes dels intermediaris contractats per l’adquisició de material sanitari

La presidenta del Partit Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, demana en primer lloc els documents i els informes relatius als intermediaris, físics i jurídics, contractats pel Govern o bé que han tingut algun tipus de participació en l’adquisició de tot el material mèdic i sanitari (protecció, desinfecció, tests de detecció ràpida, etcètera) en el marc de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. En segon lloc, des del PS es vol saber la relació dels intermediaris, físics i jurídics, contractats habitualment per les autoritats sanitàries abans de la crisi de la Covid-19 (fins a finals del mes de febrer del 2020) així com la relació dels nous intermediaris que s’han encarregat d’adquirir tot el material al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (a partir del mes de març del 2020).

Les demandes s’han tramitat com a complement d’informació a la demanda que el grup ja va formular la setmana passada, en la qual sol·licitaven els informes de les adjudicacions de material mèdic en relació amb la crisi sanitària de la Covid-19. “Volem conèixer exactament aquests contractes. Entenem que aquesta informació hauria de ser pública i figurar als portals webs de Govern”, ha explicat Vela.

Aquest exercici és ara més necessari que mai, i sobretot després que organismes com el GRECO (Grup d’Estats Contra la Corrupció del Consell d’Europa), hagin demanat transparència per evitar la corrupció en la gestió de la crisi. El sector sanitari és el més exposat als riscos, ja que existeix una necessitat immediata d’adquirir subministraments. La setmana passada, l’organisme va emetre un document amb directrius dirigides als Estats membres (entre els quals es troba Andorra), amb l’objectiu de prevenir aquestes pràctiques durant la Covid-19. Així mateix, el seu president va demanar als Governs que “estiguin subjectes a supervisió i rendició de comptes”.

Els socialdemòcrates es mostren sorpresos pel fet d’haver conegut per un mitjà de comunicació espanyol la persona que hauria participat en l’adquisició dels testos de la Covid-19 a Andorra, el senyor Juan Ignacio Martínez Roldán. A l’article, Roldán relata que “va haver d’entregar un milió d’euros en efectiu a un xinès desconegut”. Des del PS defensen que la ciutadania no s’ha d’assabentar d’aquesta manera de qui participa com a intermediari en l’adquisició d’aquest material. Per tant, un cop més, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha cregut oportú demanar informació a Govern que ja hauria de ser pública”, ha insistit Vela.