Un arbre i una placa per commemorar els 25 anys del grup de Folklore Casa de Portugal

El grup de Folklore Casa de Portugal ha arribat als 25 anys d’història i, per celebrar-ho, ha organitzat la plantació d’un arbre al Parc Central per commemorar “l’arrelament” entre ambdós països. També s’ha descobert una placa per reconèixer a la comunitat portuguesa resident al Principat. El director artístic de l’entitat, José Luís Carvalho, ha declarat que es tracta d’una “fita molt important perquè ben lluny del nostre país estem celebrant un quart de segle”, que s’ha aconseguit gràcies a molt “treball i dedicació”. “Aquesta gran família viu el present amb intensitat i dinamisme, una marca de referència de la nostra tradició i integració”, ha indicat. Durant el seu parlament, Carvalho ha aprofitat per reiterar la demanda de “disposar d’una seu social al país” que permeti encabir el centenar de persones que formen part del col·lectiu.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, també present a l’acte, ha valorat de manera molt positiva la iniciativa, remarcant la importància “que les institucions acompanyem” les entitats. Riva ha defensat que “són molts anys de presència” els que porta la comunitat portuguesa al Principat, que han contribuït a “enriquir la multiculturalitat i fer d’Andorra un país més plural”.

Per la seva banda, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha fet públics els agraïments de la corporació cap al grup Casa de Portugal, afirmant que “és una comunitat molt integrada” i, per tant, “nosaltres encantats d’estar aquí avui amb ells”. La plantació de l’arbre, de la família dels til·lers, “demostra aquest arrelament de la comunitat portuguesa al país, que està viu i s’adaptarà com s’adapten els portuguesos”. “És un bon símbol que hagin ofert aquest arbre a la parròquia”, hi ha afegit.