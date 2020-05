El PS demana el nombre de sol·licituds de l’ajut per desocupació involuntària cursades i denegades

Tenint en compte que el nombre de gent acomiadada a causa de la crisi de la Covid-19 va “incrementant de manera preocupant”, segons el Partit Socialdemòcrata, es considera necessari fer un seguiment acurat de l’evolució de l’atur a Andorra a causa de la crisi econòmica derivada de la pandèmia pel SARS-CoV-2.

La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha tramitat una demanda d’informació per conèixer, en primer lloc, el nombre de sol·licituds de l’ajut per desocupació involuntària cursades prop del departament de treball des del 14 de març del 2020. En segon lloc, Salazar demana la quantitat de sol·licituds de l’ajut per desocupació involuntària denegades pel departament de treball des d’aquella mateixa data, amb detall dels motius de denegació. Finalment, la consellera sol·licita el nombre de sol·licituds de l’ajut per desocupació involuntària cursades prop del departament de treball des del 20 d’abril del 2020, així com el nombre de sol·licituds de l’ajut per desocupació involuntària denegades pel departament de treball des del 20 d’abril del 2020, amb detall dels motius de denegació.

Recentment, el PS va demanar la modificació reglamentària de la prestació de l’atur, que ha de donar resposta a les persones que hagin perdut la feina a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, dins les quals, a proposta del PS, ara també s’inclouen els treballadors per compte propi, fins ara exclosos del dret a la prestació per desocupació involuntària.