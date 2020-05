El cos de policia celebra el dia de la seva patrona sense els actes tradicionals

La societat ha mantingut una actitud general correcta i adequant-se a les directrius marcades pel Govern per fer front a la pandèmia. És la valoració que es fa des de la policia en el dia de la seva patrona, que per motius obvis no s’ha celebrat com és habitual, afirma el director de la policia, Jordi Moreno.

De fet no s’han dut a terme detencions directament relacionades amb vulneracions del règim de confinament. En aquests dies s’han produït alguns incidents on la paciència dels agents s’han posat a prova, especialment per ciutadans que no respectaven les regles, assenyala Moreno.

Tot i la situació d’excepcionalitat que ha generat situacions i actuacions diferents de les habituals, el cos ha pogut fer front amb solvència, malgrat que tal com ha succeït amb altres col·lectius per motius de seguretat s’ha reduït el nombre d’agents en cada torn.

Des que es va decretar el confinament una part important de la tasca de les patrulles s’ha centrat a informar els ciutadans de les directrius marcades pel Govern per evitar situacions potencials de contagi.